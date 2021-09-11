Бен Аффлек и Джей Ло впервые после воссоединения вышли в свет — и сразу на красную дорожку

Американская певица Дженнифер Лопес и её возлюбленный, актёр Бен Аффлек вечером 10 сентября прошлись по красной дорожке Венецианского кинофестиваля. Этот выход в свет стал первым официальным с момента воссоединения пары.

Лопес на мероприятие надела белоснежное длинное платье с глубоким декольте, а Аффлек — классический смокинг. Актриса прилетела в Венецию, чтобы поддержать мужчину своего сердца на премьере фильма "Последняя дуэль: правдивая история испытания битвой в средневековой Франции". Главные роли в нём сыграли Мэтт Деймон, Бен Аффлек и Джоди Комер.