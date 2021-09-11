Бен Аффлек и Джей Ло впервые после воссоединения вышли в свет — и сразу на красную дорожку
Пара появилась на Венецианском кинофестивале. Влюблённые без стеснения целовались, обнимались и ворковали, не обращая внимания на папарацци.
Фото © ТАСС / ZUMA / E. Catarina
Американская певица Дженнифер Лопес и её возлюбленный, актёр Бен Аффлек вечером 10 сентября прошлись по красной дорожке Венецианского кинофестиваля. Этот выход в свет стал первым официальным с момента воссоединения пары.
Лопес на мероприятие надела белоснежное длинное платье с глубоким декольте, а Аффлек — классический смокинг. Актриса прилетела в Венецию, чтобы поддержать мужчину своего сердца на премьере фильма "Последняя дуэль: правдивая история испытания битвой в средневековой Франции". Главные роли в нём сыграли Мэтт Деймон, Бен Аффлек и Джоди Комер.
Напомним, отношения Лопес и Аффлека начались в 2002 году. У пары был бурный роман, селебрити украшали все таблоиды и красные дорожки. Свадьба артистов была запланирована на 14 сентября 2003 года, однако торжество отменили днём раньше. Спустя 18 лет пара решила возобновить отношения.
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