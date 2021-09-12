В Солнечногорске бездомный средь бела дня напал на школьницу и принялся душить

Нападение бездомного на школьницу в Солнечногорске. Видео © Телеграм-канал "ДТП и ЧП МОСКВА и МО"

В подмосковном Солнечногорске средь бела дня мужчина набросился на маленькую девочку на улице и стал её душить. Об инциденте, который попал на камеры видеонаблюдения, рассказал телеграм-канал "ДТП и ЧП МОСКВА и МО".

На кадрах видно, как неизвестный сзади нападает на ребёнка, оттаскивает его в сторону и начинает душить. Неадеквата спугнула соседка, которая по счастливой случайности в этот момент выглянула в окно. После этого мужчина убежал в неизвестном направлении. По словам школьницы, нападавший ударил её в лицо и поинтересовался, хочет ли она жить.

Правоохранителям удалось поймать злоумышленника по горячим следам, сейчас он задержан. По данным СМИ, против него возбуждено уголовное дело. В ближайшее время ему изберут меру пресечения.

Задержанный. Фото © Соцсети