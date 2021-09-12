Родителей назвали главными популяризаторами алкоголя среди детей

Тягу к спиртному детям прививают не плохие компании, как принято считать в обществе, а сами родители. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай в эфире радиостанции "Говорит Москва". Он отметил, что первый опыт нормального восприятия алкоголя как неотъемлемого элемента праздника ребёнок получает именно в семье.

"Я думаю, многие сталкивались с ситуацией, когда на празднике кто-нибудь спрашивает: "Может, бутылку шампанского на стол поставим?" Праздник без алкоголя не может быть. Ощущение склейки алкоголя и праздника очень сильно укоренено в нас", — подчеркнул Салагай.