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Родителей назвали главными популяризаторами алкоголя среди детей

Со словам замглавы Минздрава, человек с детства привыкает, что на праздничном столе присутствует спиртное, и воспринимает это как норму.

12 сентября, 07:39
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Тягу к спиртному детям прививают не плохие компании, как принято считать в обществе, а сами родители. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай в эфире радиостанции "Говорит Москва". Он отметил, что первый опыт нормального восприятия алкоголя как неотъемлемого элемента праздника ребёнок получает именно в семье.

"Я думаю, многие сталкивались с ситуацией, когда на празднике кто-нибудь спрашивает: "Может, бутылку шампанского на стол поставим?" Праздник без алкоголя не может быть. Ощущение склейки алкоголя и праздника очень сильно укоренено в нас", — подчеркнул Салагай.

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Ранее замминистра здравоохранения РФ заявил, что Россия не является самой пьющей страной в мире. С 2008 по 2019 год потребление спиртного на душу населения снизилось с 15,7 до 9,1 литра.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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