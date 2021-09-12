На учениях "Запад-2021" впервые провели массовое ночное десантирование. Видео © Минобороны РФ

Псковское соединение Воздушно-десантных войск РФ впервые провело массовое десантирование личного состава и военной техники в ночных условиях. Это произошло в рамках совместных стратегических российско-белорусских учений "Запад-2021".

"На полигоне Струги Красные в Псковской области впервые в ночное время было проведено массовое десантирование более 600 человек личного состава в полной экипировке, с оружием и снаряжением, и 30 боевых машин десанта БМД-2К-АУ, БМД-4М и БТР", — рассказали в Минобороны РФ.

Отмечается, что координация действий десантируемых подразделений осуществлялась с помощью современных комплексов навигации и приборов ночного видения. После того как личный состав был собран, а приземлившаяся военная техника расшвартована, десантники выполнили захват полевого аэродрома и уничтожили условного противника при поддержке артиллерии и средств ПВО.

В Министерстве обороны уточнили, что в операции под Псковом было задействовано более 20 самолётов военно-транспортной авиации Ил-76, которые одновременно осуществляли выброску подразделений ВДВ с высот от 600 до 4000 метров на две площадки приземления. Экипажи истребителей Су-30СМ и вертолётов армейской авиации Ми-8АМТШ и Ка-50 осуществляли авиационное прикрытие, а с борта самолётов дальнего радиолокационного обнаружения А-50У и Ил-22-СУРТ выполнялось управление воздушным строем самолётов ВТА.

Ранее Лайф рассказывал, что боевых роботов "Платформа-М" впервые применили на учениях "Запад-2021". Они использовались для проведения разведки и прокладывания проходов в минных полях, установленных, по легенде учения, представителями боевиков.