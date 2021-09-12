Более половины населения Японии уже привилось от коронавируса

В Японии более 50% жителей уже получили обе дозы вакцины от коронавируса. Об этом в эфире телеканала NHK сообщил министр по делам восстановления экономики страны Ясутоси Нисимура, который также отвечает за меры по борьбе с пандемией.

"Число полностью привитых превысило отметку в 50% от общего числа населения. Если мы сохраним нынешнюю скорость вакцинации, можно ожидать, что две дозы получат уже более 60% населения до конца этого месяца", — отметил министр.

Вакцинация в Японии началась в середине февраля. Желающие сделать прививку могут выбрать из трёх препаратов — Pfizer, AstraZeneca и Moderna.