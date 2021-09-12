Более половины населения Японии уже привилось от коронавируса
По прогнозам властей, до конца месяца при сохранении темпа вакцинации обе дозы препарата от ковида получат уже более 60% граждан.
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В Японии более 50% жителей уже получили обе дозы вакцины от коронавируса. Об этом в эфире телеканала NHK сообщил министр по делам восстановления экономики страны Ясутоси Нисимура, который также отвечает за меры по борьбе с пандемией.
"Число полностью привитых превысило отметку в 50% от общего числа населения. Если мы сохраним нынешнюю скорость вакцинации, можно ожидать, что две дозы получат уже более 60% населения до конца этого месяца", — отметил министр.
Вакцинация в Японии началась в середине февраля. Желающие сделать прививку могут выбрать из трёх препаратов — Pfizer, AstraZeneca и Moderna.
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова раскрыла число привитых от коронавируса россиян. По её словам, коллективный иммунитет в стране может появиться осенью.
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