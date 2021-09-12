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Более половины населения Японии уже привилось от коронавируса

По прогнозам властей, до конца месяца при сохранении темпа вакцинации обе дозы препарата от ковида получат уже более 60% граждан.

12 сентября, 06:42
<p>Фото © Pixabay </p>

Фото © Pixabay

В Японии более 50% жителей уже получили обе дозы вакцины от коронавируса. Об этом в эфире телеканала NHK сообщил министр по делам восстановления экономики страны Ясутоси Нисимура, который также отвечает за меры по борьбе с пандемией.

"Число полностью привитых превысило отметку в 50% от общего числа населения. Если мы сохраним нынешнюю скорость вакцинации, можно ожидать, что две дозы получат уже более 60% населения до конца этого месяца", — отметил министр.

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Вакцинация в Японии началась в середине февраля. Желающие сделать прививку могут выбрать из трёх препаратов — Pfizer, AstraZeneca и Moderna.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова раскрыла число привитых от коронавируса россиян. По её словам, коллективный иммунитет в стране может появиться осенью.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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