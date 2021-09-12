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В Китае обнаружили новый эпицентр заражения коронавирусом

Всего в стране за последние сутки зарегистрировали 46 новых случаев ковида. При этом 26 заболевших прибыли из-за рубежа.

12 сентября, 05:40
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В Китае выявили новый эпицентр заражения коронавирусом внутри страны. Им стала восточная провинция Фуцзянь, где за прошедшие сутки болезнь подтвердилась у 20 человек. Об этом сообщает Госкомитет здравоохранения КНР.

Отмечается, что в субботу 19 внутренних случаев заражения зафиксировали в городе Путянь, а ещё один — в городе Цюаньчжоу. Всего за минувшие сутки в стране зарегистрировали 46 новых инфицированных, 26 из которых прибыли из-за границы.

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Ранее Лайф рассказывал, что в Китае выдвинули новую версию появления коронавируса. Она дополняет официальную позицию Пекина, который настаивает на недоказанности факта происхождения ковида в КНР.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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