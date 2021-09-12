В Китае обнаружили новый эпицентр заражения коронавирусом

В Китае выявили новый эпицентр заражения коронавирусом внутри страны. Им стала восточная провинция Фуцзянь, где за прошедшие сутки болезнь подтвердилась у 20 человек. Об этом сообщает Госкомитет здравоохранения КНР.

Отмечается, что в субботу 19 внутренних случаев заражения зафиксировали в городе Путянь, а ещё один — в городе Цюаньчжоу. Всего за минувшие сутки в стране зарегистрировали 46 новых инфицированных, 26 из которых прибыли из-за границы.