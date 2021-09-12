В осенне-зимний период без перловой каши не обойтись, считает консультант по лечебному питанию и ортомолекулярной медицине Марина Кумерина. Ячмень издревле употребляли на Руси, это национальная пищевая традиция. Блюдо можно есть и на завтрак, и в качестве гарнира на обед.

"Там содержится огромное количество витаминов, это сложный углевод, который долго переваривается, даёт чувство насыщения, энергию, но не даёт резких подъёмов сахара, поэтому перловка показана людям с диабетом", — сказала Марина Кумерина в интервью радио Sputnik.

Кроме того, есть напиток из перловой крупы. Он также полезен для иммунитета, рассказала эксперт. Если перловку прокалить в духовке до золотистого цвета, помолоть как кофе, то получится злаковый кофе. Можно добавить туда корицу, имбирь. По словам Марины Кумериной, это хорошо помогает при инфекционных заболеваниях. А если выбирать между кашей на воде и на молоке, то лучше отдавать предпочтение первому варианту, пояснила специалист. Особый способ приготовления каши из перловой крупы использовали на Руси.

"На Руси всегда заранее запаривали кашу — тем самым увеличивались её полезные свойства. Мы забываем, что у нас есть такая традиция. Заливаете зёрна водой минимум на два часа или на ночь. Таким образом высвобождается фитиновая кислота, которая в злаках содержится в избытке и препятствует усвоению витаминов", — объяснила Марина Кумерина.