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"Огромное количество витаминов": Какую кашу особо полезно есть осенью, рассказала эксперт

Из этой крупы также можно в домашних условиях готовить напиток, спасающий от инфекционных заболеваний.

12 сентября, 00:33

В осенне-зимний период без перловой каши не обойтись, считает консультант по лечебному питанию и ортомолекулярной медицине Марина Кумерина. Ячмень издревле употребляли на Руси, это национальная пищевая традиция. Блюдо можно есть и на завтрак, и в качестве гарнира на обед.

"Там содержится огромное количество витаминов, это сложный углевод, который долго переваривается, даёт чувство насыщения, энергию, но не даёт резких подъёмов сахара, поэтому перловка показана людям с диабетом", — сказала Марина Кумерина в интервью радио Sputnik.

Кроме того, есть напиток из перловой крупы. Он также полезен для иммунитета, рассказала эксперт. Если перловку прокалить в духовке до золотистого цвета, помолоть как кофе, то получится злаковый кофе. Можно добавить туда корицу, имбирь. По словам Марины Кумериной, это хорошо помогает при инфекционных заболеваниях. А если выбирать между кашей на воде и на молоке, то лучше отдавать предпочтение первому варианту, пояснила специалист. Особый способ приготовления каши из перловой крупы использовали на Руси.

"На Руси всегда заранее запаривали кашу — тем самым увеличивались её полезные свойства. Мы забываем, что у нас есть такая традиция. Заливаете зёрна водой минимум на два часа или на ночь. Таким образом высвобождается фитиновая кислота, которая в злаках содержится в избытке и препятствует усвоению витаминов", — объяснила Марина Кумерина.

Диетолог рассказала, почему нельзя есть на завтрак только кашу

Диетолог рассказала, почему нельзя есть на завтрак только кашу

Ранее Лайф рассказывал, что другой диетолог тоже рекомендовала россиянам включить в рацион эту "кашу красоты". Однако переедать не стоит, ведь эта крупа провоцирует газообразование. Также не стоит давать её детям до трёх лет.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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