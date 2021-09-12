В США признали Францию ненадёжным союзником в случае войны с Россией

Несмотря на мощную армию с самой современной боевой техникой Францию нельзя назвать надёжным союзником для США. Её слабое место — то, что она не располагает большими людскими резервами и запасами боеприпасов для ведения длительных боевых действий с Россией. Об этом на страницах Forbes пишет Майкл Пек со ссылкой на данные американского исследовательского центра RAND.

"Франция в настоящее время обладает одной из самых боеспособных армий в Западной Европе благодаря своей решимости поддерживать максимально обширный боевой потенциал и обеспечивать возможности для успешных действий в любом конфликте без помощи союзников, включая войну высокой интенсивности", — отмечается в докладе.

Вместе с тем говорится, что в условиях якобы возможного конфликта с Россией из-за Восточной Европы и Прибалтики Франция могла бы оказать существенную помощь союзникам, но её проблема в ограниченном количестве оружия и боеприпасов, а также средств поддержки, таких как техника РЭБ, ПВО и военно-транспортная авиация.

"Франция способна проводить военные операции по всему спектру конфликта, но у неё нет возможностей для длительного ведения боевых действий против сильного и умелого противника, каким является Россия", — пишут авторы доклада.

Как отмечается, это, с точки зрения США, означает возможность участия Франции в крупномасштабной неядерной войне лишь ограниченное время.