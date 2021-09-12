Пушков резко ответил на слова дипломата США о возможности захвата Украины Россией

Российский сенатор Алексей Пушков резко прокомментировал слова бывшего посла США в Киеве Джона Хёрбста о возможности новых жёстких санкций в отношении РФ в случае присоединения к ней Украины. Как отметил политик, американский дипломат "слишком сильно переживает" за эту страну.

"Всё-таки вредно там быть послом: это мешает трезвому взгляду на вещи. Хёрбст сам придумывает несуществующие угрозы и сам же их героически отбивает угрозами в адрес России. Насильно присоединять Украину? Да кому такое придёт в голову?" — задал вопрос сенатор в своём телеграм-канале.

По словам Пушкова, Украина сейчас "не нужна ни НАТО, ни ЕС", при этом какого-либо другого состояния не предвидится.

"Так что угрозы Хёрбста — мимо цели, в пустоту. Сотрясение воздуха", — подытожил сенатор.