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Пушков резко ответил на слова дипломата США о возможности захвата Украины Россией

По мнению сенатора, Украина сейчас "не нужна ни НАТО, ни ЕС", и в таком состоянии она застряла надолго.

11 сентября, 23:22
<p>Алексей Пушков. Фото © <a href="http://council.gov.ru/events/news/127258/?hl=%D0%BF%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2" target="_blank" rel="noopener noreferrer">council.gov.ru</a></p>

Алексей Пушков. Фото © council.gov.ru

Российский сенатор Алексей Пушков резко прокомментировал слова бывшего посла США в Киеве Джона Хёрбста о возможности новых жёстких санкций в отношении РФ в случае присоединения к ней Украины. Как отметил политик, американский дипломат "слишком сильно переживает" за эту страну.

"Всё-таки вредно там быть послом: это мешает трезвому взгляду на вещи. Хёрбст сам придумывает несуществующие угрозы и сам же их героически отбивает угрозами в адрес России. Насильно присоединять Украину? Да кому такое придёт в голову?" — задал вопрос сенатор в своём телеграм-канале.

По словам Пушкова, Украина сейчас "не нужна ни НАТО, ни ЕС", при этом какого-либо другого состояния не предвидится.

"Так что угрозы Хёрбста — мимо цели, в пустоту. Сотрясение воздуха", — подытожил сенатор.

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Как сообщал ранее Лайф, бывший посол США порассуждал о санкциях в случае присоединения Украины к России. По его мнению, такие ограничительные меры могут "разрушить" российскую экономику.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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