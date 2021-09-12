Пушков резко ответил на слова дипломата США о возможности захвата Украины Россией
По мнению сенатора, Украина сейчас "не нужна ни НАТО, ни ЕС", и в таком состоянии она застряла надолго.
Алексей Пушков. Фото © council.gov.ru
Российский сенатор Алексей Пушков резко прокомментировал слова бывшего посла США в Киеве Джона Хёрбста о возможности новых жёстких санкций в отношении РФ в случае присоединения к ней Украины. Как отметил политик, американский дипломат "слишком сильно переживает" за эту страну.
"Всё-таки вредно там быть послом: это мешает трезвому взгляду на вещи. Хёрбст сам придумывает несуществующие угрозы и сам же их героически отбивает угрозами в адрес России. Насильно присоединять Украину? Да кому такое придёт в голову?" — задал вопрос сенатор в своём телеграм-канале.
По словам Пушкова, Украина сейчас "не нужна ни НАТО, ни ЕС", при этом какого-либо другого состояния не предвидится.
"Так что угрозы Хёрбста — мимо цели, в пустоту. Сотрясение воздуха", — подытожил сенатор.
Как сообщал ранее Лайф, бывший посол США порассуждал о санкциях в случае присоединения Украины к России. По его мнению, такие ограничительные меры могут "разрушить" российскую экономику.
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