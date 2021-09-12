В России отмечают День Александра Невского

Сегодня в России отмечают День перенесения мощей благоверного князя Александра Невского из Владимира в Санкт-Петербург. В Александро-Невской лавре совершается Праздничное Всенощное бдение.

"12 сентября 1724 года по указу императора Петра I мощи святого Александра Невского были перенесены из Рождество-Богородичного монастыря во Владимире в недавно учреждённый государем Александро-Невский монастырь Санкт-Петербурга. По преданию, царь собственноручно внёс ковчег с мощами на второй этаж Благовещенской церкви", — говорится в сообщении Санкт-Петербургской митрополии РПЦ.

Рака с мощами находилась в Верхнем храме до освящения Свято-Троицкого собора в 1790 году. В 1743 году императрица Елизавета Петровна велела ежегодно проводить в этот день крестный ход по Невскому проспекту до монастыря. В 2013 году в празднование 300-летия лавры был возрождён крестный ход. В 2019 году в шествии приняло участие 115 тысяч человек, обновив рекорды прошлых лет.

Святой благоверный князь Александр Невский, князь Новгородский (1236-1251), великий князь Владимирский (1252) родился 30 мая 1220 года в городе Переславле-Залесском. Детство его прошло там же. В 1235 году он становится участником битвы на реке Эмайыги (в нынешней Эстонии), где войска Ярослава, его отца и младшего сына Всеволода III Большое Гнездо, разгромили немцев. После высадки шведских войск при впадении реки Ижоры в Неву князь Александр с немногочисленной дружиной 15 июля 1240 года внезапно атаковал шведов и полностью разгромил их многочисленное войско, обнаружив в бою исключительное мужество. Невская битва 1240 года предотвратила угрозу вражеского нашествия с севера. За эту победу народ назвал князя Александра Невским.

Зимой 1242 года Александр освободил Псков, а весной 5 апреля дал Тевтонскому ордену решительное сражение на льду Чудского озера. Крестоносцы были полностью разгромлены. Имя князя Александра прославилось по всей Святой Руси. В отношениях с Золотой Ордой Александр Невский выступал как осторожный и дальновидный политик. Он добился освобождения русских от обязанности выступать войском на стороне татарских ханов в их войнах с другими народами. Скончался великий князь 27 ноября (14 по старому стилю) 1263 года в Городце. Перед кончиной он принял монашеский постриг под именем Алексий. Князь Александр Невский был канонизирован Русской православной церковью в лике благоверных при митрополите Макарии на Московском Соборе 1547 года.