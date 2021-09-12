"Может привести к гибели": Россиянам дали советы, что не нужно делать при сборе грибов
Опасность может исходить не только от яда, который таят в себе многие из этих даров природы.
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С наступлением грибного сезона стало больше случаев пропажи людей в лесу. По словам поисковиков, сбиваются с дороги в основном люди старше 60 лет. Это одна из опасностей, которые таит в себе так называемая тихая охота — сбор грибов.
"А в сентябре на улице уже холодно, часто идут дожди. Длительное нахождение в сырой и холодной среде может привести к гибели. К сожалению, такие случаи бывают", — рассказала газете "Известия" информационный координатор поисково-спасательного отряда "Партизан" Юлия Седова.
Поисковики советуют обязательно перед походом в лес сообщить родственникам, куда вы идёте и во сколько планируете вернуться. Также следует изучить карту местности и посмотреть прогноз погоды. Если условия неблагоприятны, сбор грибов лучше отложить, говорят эксперты. Кроме того, лучше надевать яркую одежду со светоотражающими полосками и тёплую непромокаемую обувь, брать с собой заряженный телефон, запас еды и воды, необходимые лекарства, спички, свисток, компас и фонарь. Специалисты также напоминают, что набрать номер 112 можно даже при полном отсутствии связи своего мобильного оператора.
"Ищите тропинку, просеку или линию электропередачи: по ним велика вероятность добраться до людей или населённого пункта. Не переходите водоём, особенно болото, идите вдоль или от него", — советуют россиянам.
Ещё одна опасность, подстерегающая грибников, — отравление. Чувство тошноты, боль в животе, повышенная температура, диарея, расстройство сердечного ритма или сильно расширенные зрачки подскажут, что это случилось. До приезда врачей нужно промыть желудок пятью-семью стаканами воды, провоцируя рвоту, дать тёплый крепкий чай и любой сорбент — активированный уголь, препараты "Полисорб" или "Энтеросгель".
"Сморчки и строчки опасны при употреблении в пищу без хорошей обработки, так как содержат гельвеловую кислоту, которая вызывает нарушение целости эритроцита и свертывания крови, а также поражает печень с развитием острого токсического гепатита. Бледная поганка содержит фаллоидин и аманитин, которые вызывают в организме необратимые изменения с повреждением печени, почек, сердца, скелетных мышц и мозга", — рассказала "Известиям" терапевт Нэя Георгиева.
Она добавила, что известный в народе мухомор относится к грибам, поражающим нервную систему, поскольку содержит алкалоид мускарин.
Ранее Лайф сообщал, что солдата-грибника ищут в Кировской области. Срочник отпросился у командира роты в лесной массив и, похоже, потерялся.
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