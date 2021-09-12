У международного аэропорта на севере Ирака упали три ракеты

В Ираке по меньшей мере три ракеты упали у международного аэропорта Эрбиля, что на севере страны. Об этом сообщает агентство Reuters.

Очевидцы сообщают, что слышали около шести взрывов. По предварительным данным, снаряды упали на территорию, где размещены военнослужащие США. Сообщений о жертвах пока не поступало. Местные жители публикуют фото столба дыма, поднимающегося с той части аэропорта.