Пожилая российская пара умерла при очистке канализации
Тревогу подняли родственники погибших, когда муж и жена не появились в условленное время на встрече. Прибывшие спасатели обнаружили тела в колодце.
Фото © СУ СК РФ по Саратовской области
Двое пожилых людей, семейная пара, погибли при очистке канализации в селе Пады Балашовского района Саратовской области. Предположительно, они отравились газом.
"11 сентября 2021 года в дневное время 69-летний житель села Пады Балашовского района и его супруга намеревались встретиться с родственниками в городе в Балашове, однако в назначенное время не приехали. Близкие обеспокоились этим и попросили соседей навестить пожилых людей по месту жительства. В жилище мужчины и женщины не оказалось. Их тела были обнаружены соседями в канализационном колодце, расположенном на придомовой территории", — говорится в сообщении СУ СК РФ по региону.
Прибывшие на место происшествия спасатели извлекли тела погибших. Там же нашли лестницу и шланг. Предполагается, что мужчина и женщина решили очистить колодец. Травм на их телах не нашли. По предварительной версии, смерть пожилых людей наступила из-за отравления газом, который скопился в канализации.
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