Пожилая российская пара умерла при очистке канализации

"11 сентября 2021 года в дневное время 69-летний житель села Пады Балашовского района и его супруга намеревались встретиться с родственниками в городе в Балашове, однако в назначенное время не приехали. Близкие обеспокоились этим и попросили соседей навестить пожилых людей по месту жительства. В жилище мужчины и женщины не оказалось. Их тела были обнаружены соседями в канализационном колодце, расположенном на придомовой территории", — говорится в сообщении СУ СК РФ по региону.