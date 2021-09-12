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Пожилая российская пара умерла при очистке канализации

Тревогу подняли родственники погибших, когда муж и жена не появились в условленное время на встрече. Прибывшие спасатели обнаружили тела в колодце.

11 сентября, 21:16
<p>Фото © СУ СК РФ по Саратовской области</p>

Фото © СУ СК РФ по Саратовской области

Двое пожилых людей, семейная пара, погибли при очистке канализации в селе Пады Балашовского района Саратовской области. Предположительно, они отравились газом.

"11 сентября 2021 года в дневное время 69-летний житель села Пады Балашовского района и его супруга намеревались встретиться с родственниками в городе в Балашове, однако в назначенное время не приехали. Близкие обеспокоились этим и попросили соседей навестить пожилых людей по месту жительства. В жилище мужчины и женщины не оказалось. Их тела были обнаружены соседями в канализационном колодце, расположенном на придомовой территории", — говорится в сообщении СУ СК РФ по региону.

Прибывшие на место происшествия спасатели извлекли тела погибших. Там же нашли лестницу и шланг. Предполагается, что мужчина и женщина решили очистить колодец. Травм на их телах не нашли. По предварительной версии, смерть пожилых людей наступила из-за отравления газом, который скопился в канализации.

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Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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