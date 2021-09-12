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Вооружённый ножом выходец из Сомали ранил пять человек в Италии

Злоумышленник совершил нападение после требования контролёров показать билет. Преступник задержан.

11 сентября, 21:06
<p>Фото © <a href="https://www.informazione.it/a/C79293BE-6D98-471F-9B9D-A9042926EDB6/Rimini-somalo-accoltella-5-persone-bambino-ferito-alla-gola-Non-voleva-esibire-il-biglietto-sul-bus?__cf_chl_managed_tk__=pmd_j6FmGLzlPWV730Q0AyzG2DrG3tdeq_uVS4kcqN_LJUA-1631394033-0-gqNtZGzNA6WjcnBszQe9" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Informazione.it</a></p>

Фото © Informazione.it

В итальянском городе Римини мужчина нанёс ножевые ранения ребёнку и четверым взрослым в автобусе. Он задержан, прокуратура рассматривает все версии, в том числе экстремистские мотивы.

Как сообщает ANSA, мужчина (предположительно, сомалийского происхождения) в ответ на требование двух контролёров в автобусе показать билет достал нож и ударил обоих. Позже, убегая от полиции, он ранил ещё троих, в том числе женщину с ребёнком.

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Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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