Вооружённый ножом выходец из Сомали ранил пять человек в Италии

В итальянском городе Римини мужчина нанёс ножевые ранения ребёнку и четверым взрослым в автобусе. Он задержан, прокуратура рассматривает все версии, в том числе экстремистские мотивы.

Как сообщает ANSA, мужчина (предположительно, сомалийского происхождения) в ответ на требование двух контролёров в автобусе показать билет достал нож и ударил обоих. Позже, убегая от полиции, он ранил ещё троих, в том числе женщину с ребёнком.