Вооружённый ножом выходец из Сомали ранил пять человек в Италии
Злоумышленник совершил нападение после требования контролёров показать билет. Преступник задержан.
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В итальянском городе Римини мужчина нанёс ножевые ранения ребёнку и четверым взрослым в автобусе. Он задержан, прокуратура рассматривает все версии, в том числе экстремистские мотивы.
Как сообщает ANSA, мужчина (предположительно, сомалийского происхождения) в ответ на требование двух контролёров в автобусе показать билет достал нож и ударил обоих. Позже, убегая от полиции, он ранил ещё троих, в том числе женщину с ребёнком.
Ранее Лайф сообщал, что пьяный турист из Самары напал с ножом на двух человек в абхазском отеле. Он попытался скрыться, но быстро был пойман.
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