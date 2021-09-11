НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Инцидент с "забытым" на улице пятилетним мальчиком взял под контроль глава СКР

В пригороде Челябинска пьющие многодетные родители оставили малыша голодным и замерзающим. Органы опеки в курсе происходящего в семье.

11 сентября, 20:25
<p>Фото © <a href="https://vk.com/wall-83792143_144148" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"ВКонтакте"</a></p>

Фото © "ВКонтакте"

Руководителю СУ СК РФ по Челябинской области поручено доложить о ходе доследственной проверки по факту обнаружения в Челябинской области замерзающего на улице пятилетнего ребёнка. Контролировать ход проверки будет центральный аппарат СК РФ.

"Решетникову Петру Геннадьевичу поручено доложить о ходе доследственной проверки, начатой по материалам СМИ, по факту нахождения замёрзшего пятилетнего мальчика одного на улице", — говорится в сообщении пресс-службы СК РФ.

Как сообщал ранее Лайф, в пригороде Челябинска пьющие многодетные родители попросту "забыли" на улице пятилетнего сына. Оказалось, что мальчик скитался по улице в одиночестве уже не первый раз. О нём и четырёх других детях никто не заботится, причём участковый и органы опеки в курсе ситуации.

В Подмосковье вынесли приговор матери девочки-маугли, отзывавшейся на "кис-кис"

В Подмосковье вынесли приговор матери девочки-маугли, отзывавшейся на "кис-кис"

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1