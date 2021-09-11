Инцидент с "забытым" на улице пятилетним мальчиком взял под контроль глава СКР

Руководителю СУ СК РФ по Челябинской области поручено доложить о ходе доследственной проверки по факту обнаружения в Челябинской области замерзающего на улице пятилетнего ребёнка. Контролировать ход проверки будет центральный аппарат СК РФ.

"Решетникову Петру Геннадьевичу поручено доложить о ходе доследственной проверки, начатой по материалам СМИ, по факту нахождения замёрзшего пятилетнего мальчика одного на улице", — говорится в сообщении пресс-службы СК РФ.

Как сообщал ранее Лайф, в пригороде Челябинска пьющие многодетные родители попросту "забыли" на улице пятилетнего сына. Оказалось, что мальчик скитался по улице в одиночестве уже не первый раз. О нём и четырёх других детях никто не заботится, причём участковый и органы опеки в курсе ситуации.