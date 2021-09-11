Отрицание зависимости, в том числе алкогольной, — главный её признак. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай. Он отметил, что курильщики, наркоманы и алкоголики не хотят осознавать свою тягу к вредному продукту и всячески отрицают её наличие, в этом и заключается проблема.

"Очень важно внутренне давать отчёт, что одним из признаков зависимости является факт отрицания этой зависимости самим человеком. Нужно правильно себя слышать и правильно понимать, важно не бояться обратиться за помощью к специалистам", — заявил Салагай в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Замминистра отметил, что на медицинском языке такое явление называется анозогнозия — отрицание болезни. Обычно зависимые люди говорят: "захочу — брошу", "нравится — я и выпиваю", не желая признавать, что им требуется помощь специалиста, чтобы избавиться от вредной тяги.