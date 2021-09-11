"Вы будете счастливы": Трамп ответил на вопрос, пойдёт ли он опять в президенты
По словам бывшего главы государства, он уже знает, что будет делать, вопрос этот для него простой.
Дональд Трамп. Фото © Пресс-служба Президента РФ
Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что его сторонники будут счастливы, когда узнают ответ на вопрос, намерен ли он вновь баллотироваться на этот пост. Такой ответ он дал на встрече с полицейскими в Нью-Йорке. Фрагменты беседы опубликовали журналисты в "Твиттере".
Вопрос о новом президентстве бывший глава Белого дома называл сложным, но в то же время лично для него простым. И объяснил, почему пока не может ответить на него прямо.
"Я знаю, что буду делать, но мне пока нельзя об этом говорить из-за законов о финансировании кампании <…> Но я думаю, что вы будете счастливы. Давайте это так сформулируем", — сказал Трамп.
Ранее Лайф рассказывал, что опрос показал победу Трампа над Байденом в случае проведения новых выборов, хотя отрыв был бы небольшой.
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