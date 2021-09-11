"Золотой лев" Венецианского фестиваля присуждён фильму об абортах

Премию "Золотой лев Святого Марка" на 78-м Венецианском кинофестивале получил фильм "Событие" француженки Одри Диван. Результаты международное жюри во главе с южнокорейским режиссёром Пон Чжун Хо объявило на торжественной церемонии награждения во Дворце кино. Об этом сообщает пресс-служба премии.

В киноленте "Событие" рассказывается история молодой девушки из 1963 года. Из-за беременности оказывается под угрозой её блестящее будущее, а аборты в стране в те времена были запрещены. Студентка старается найти выход из ситуации. Фильм стал второй полнометражной работой Одри Диван.

А за лучшую режиссуру премию присудили Джейн Кэмпион за кинокартину "Власть пса". История драмы основана на одноимённом романе американского писателя Томаса Сэвиджа. Съёмки картины проходили в Новой Зеландии.

Паоло Соррентино получил Гран-при за автобиографическую киноленту "Рука бога", которая рассказывает о его детстве, проведённом в Неаполе. Пенелопа Крус за роль в фильме "Параллельные матери" Педро Альмодовара удостоена Кубка Вольпи в номинации лучшая актриса. А Джон Арсилья, сыгравший главную роль в филиппинской картине "На работе. Пропавшие 8" (режиссёр Эрик Матти) получил Кубок Вольпи как лучший актёр.

Спецприз жюри вручили итальянскому фильму "Дыра", режиссёром которого является Микеланджело Фраммартино. А награду за лучший фильм присудили актрисе Мэгги Джилленхол, представившей свой режиссёрский дебют — драму "Пропавшая дочь" по мотивам произведения писательницы Элены Ферранте из серии "Гениальная подруга".