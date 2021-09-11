Диетолог объяснила, как правильно мыть фрукты и овощи

Арбуз, дыню и некоторые другие овощи и ягоды нужно обдать холодным душем. Так концентрация самых опасных веществ — нитратов — снизится до 30%, рассказала врач — диетолог-терапевт Анна Белоусова.

"Обдаём душем, но холодным. Это делаем в ванной или в раковине. Далее постепенно увеличиваем воду до практически горячей. У нас ничего не успеет свариться, можно отбросить все сомнения. Арбуз, к примеру, можно заложить в холодную воду в тазик. Если поблизости есть ручеёк или источник, то он там моется и даже промерзает", — посоветовала врач в беседе с телеканалом "Звезда".

Специалист уточнила, что в случае с виноградом холодный душ не нужен — его, напротив, надо обдать кипятком. Огурцы также не нуждаются в подобных процедурах. Кроме того, она посоветовала оставить в покое "парафиновые" яблоки — это просто такой сорт, объяснила врач, "естественная природная защита яблока от паразитов", то, что они покрыты воском, "только кажется", отметила эксперт.

Комментируя отравление жителей дома на улице Совхозной в Москве, Белоусова отметила, что отравиться арбузом или дыней вплоть до летального исхода возможно.

"Поэтому нужно продукт научиться выбирать правильно. Если арбуз куплен и вызывает сомнения, то идёт в помойку. Если съели арбуз и почувствовали себя плохо, то под рукой желательно иметь активированный уголь или любые сорбенты", — подытожила диетолог.