Диетолог объяснила, как правильно мыть фрукты и овощи
Специалист допустила возможность отравления бахчевыми вплоть до летального исхода. Врач посоветовала держать под рукой сорбенты.
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Арбуз, дыню и некоторые другие овощи и ягоды нужно обдать холодным душем. Так концентрация самых опасных веществ — нитратов — снизится до 30%, рассказала врач — диетолог-терапевт Анна Белоусова.
"Обдаём душем, но холодным. Это делаем в ванной или в раковине. Далее постепенно увеличиваем воду до практически горячей. У нас ничего не успеет свариться, можно отбросить все сомнения. Арбуз, к примеру, можно заложить в холодную воду в тазик. Если поблизости есть ручеёк или источник, то он там моется и даже промерзает", — посоветовала врач в беседе с телеканалом "Звезда".
Специалист уточнила, что в случае с виноградом холодный душ не нужен — его, напротив, надо обдать кипятком. Огурцы также не нуждаются в подобных процедурах. Кроме того, она посоветовала оставить в покое "парафиновые" яблоки — это просто такой сорт, объяснила врач, "естественная природная защита яблока от паразитов", то, что они покрыты воском, "только кажется", отметила эксперт.
Комментируя отравление жителей дома на улице Совхозной в Москве, Белоусова отметила, что отравиться арбузом или дыней вплоть до летального исхода возможно.
"Поэтому нужно продукт научиться выбирать правильно. Если арбуз куплен и вызывает сомнения, то идёт в помойку. Если съели арбуз и почувствовали себя плохо, то под рукой желательно иметь активированный уголь или любые сорбенты", — подытожила диетолог.
Ранее Лайф писал, что ещё одного ребёнка и двух взрослых госпитализировали из дома насмерть отравившихся москвичек. По нашим данным, у взрослых диагностировали признаки отравления, при этом у несовершеннолетнего какие-либо симптомы отсутствуют. Его увезли в больницу как контактного.
Напомним, в Москве бабушка и внучка насмерть отравились, вероятно, арбузом из магазина. После случившегося "Магнит", где семья купила ягоду, был закрыт, возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкших по неосторожности смерть человека". Роспотребнадзор пока не выявил связи между смертельным отравлением бабушки и внучки и состоянием их соседей, которых увезли в больницу с похожими симптомами. Состояние третьей пострадавшей (матери девочки), которая ела арбуз, тем временем стабилизировалось и оценивается как средней степени тяжести.
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