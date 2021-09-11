Праздничный салют в Москве на День города в 2021 году. Видео © LIFE

Жители Москвы вечером 11 сентября могли наблюдать в небе взрывающиеся фейерверки по случаю Дня города. Праздничный салют начался в 21:00 и продолжался пять минут.

Посмотреть пиротехническое шоу мог практически любой житель столицы, ведь салют запустили с 26 площадок в разных округах. Также в течение сегодняшнего дня поздравления были замечены на билбордах и зданиях, а вечером они появились и на Останкинской башне.

Поздравление Москве на Останкинской башне. Видео © LIFE