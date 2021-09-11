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С днём рождения, столица!: В Москве в День города отгремел праздничный салют

Пиротехническое шоу началось одновременно на 26 площадках в разных округах, так что почти все жители смогли увидеть его.

11 сентября, 18:46

Праздничный салют в Москве на День города в 2021 году. Видео © LIFE

Жители Москвы вечером 11 сентября могли наблюдать в небе взрывающиеся фейерверки по случаю Дня города. Праздничный салют начался в 21:00 и продолжался пять минут.

Посмотреть пиротехническое шоу мог практически любой житель столицы, ведь салют запустили с 26 площадок в разных округах. Также в течение сегодняшнего дня поздравления были замечены на билбордах и зданиях, а вечером они появились и на Останкинской башне.

Поздравление Москве на Останкинской башне. Видео © LIFE

"Нам всем удачи и успеха!": Собянин поздравил жителей Москвы с Днём города

"Нам всем удачи и успеха!": Собянин поздравил жителей Москвы с Днём города

Напомним, отмечать День города Москва продолжит и завтра, 12 сентября. Для горожан, как ранее рассказывал мэр столицы Сергей Собянин, будут открыты парки и 35 фестивальных праздничных площадок с торговлей и точками общественного питания.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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