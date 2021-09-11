Захарова заявила о наличии доказательств вмешательства США в выборы в РФ

Вмешательство США в российские дела и выборные процессы было подтверждено документально. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы на конкретных фактах изложили американской стороне ситуацию, которая доказывает, что с территории США с задействованием интернет-платформ происходят явные акты, подтверждённые документально, вмешательства в наши внутренние процессы — политические процессы, электоральные процессы, выборы", — пояснила дипломат в эфире ютуб-канала "Соловьёв Live".