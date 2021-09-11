Захарова заявила о наличии доказательств вмешательства США в выборы в РФ
При этом, как указала официальный представитель МИД России, со стороны Вашингтона после предъявленных претензий никакой реакции не последовало.
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Киселёв
Вмешательство США в российские дела и выборные процессы было подтверждено документально. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы на конкретных фактах изложили американской стороне ситуацию, которая доказывает, что с территории США с задействованием интернет-платформ происходят явные акты, подтверждённые документально, вмешательства в наши внутренние процессы — политические процессы, электоральные процессы, выборы", — пояснила дипломат в эфире ютуб-канала "Соловьёв Live".
После этого, как отметила Захарова, никакой реакции со стороны американцев не последовало.
Ранее посла США Джона Салливана вызвали в российское внешнеполитическое ведомство. Он пробыл там недолго, а затем покинул здание МИД, отказавшись общаться с прессой. Позднее стало известно, что посла США Салливана вызвали в МИД РФ из-за попыток вмешательства Запада в предстоящие думские выборы, о которых ранее предупреждали и министр Сергей Лавров, и глава СВР Сергей Нарышкин.
Напомним, выборы в Госдуму пройдут в течение трёх дней — с 17 по 19 сентября. Одновременно состоятся региональные и муниципальные выборы. В частности, изберут девять глав субъектов РФ и депутатов 39 региональных парламентов. Ещё трёх руководителей регионов выберут депутаты заксобраний.
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