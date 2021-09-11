В Польше пьяный прокурор голым бегал по улицам

В польском городе Свидница районный прокурор был замечен пьяным, более того, он разгуливал по улицам нагишом. Об этом пишет Daily Mail.

Отмечается, что мужчину нагишом запечатлели прохожие. Так, на одном из снимков он расхаживает по продуктовому магазину с четырьмя бутылками пива. На других изображениях он уже полностью в обнажённом виде гуляет по улицам города и направляется в парк. Местные жители о таком безобразии сообщили в полицию. Правонарушителя задержали за непристойное поведение и отстранили от исполнения обязанностей.

На данный момент для мужчины избирают меру наказания. Возможно, ему сделают выговор, уменьшат зарплату или же снимут с занимаемой должности.