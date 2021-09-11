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В Польше пьяный прокурор голым бегал по улицам

Наказание за непристойное поведение пока не выбрано. Возможно, мужчине сделают выговор, уменьшат зарплату или же вовсе снимут с занимаемой должности.

11 сентября, 18:05
<p>Фото © t.me / <a href="https://t.me/belvestnik/12779" target="_blank" rel="noopener noreferrer">belvestnik</a></p>

Фото © t.me / belvestnik

В польском городе Свидница районный прокурор был замечен пьяным, более того, он разгуливал по улицам нагишом. Об этом пишет Daily Mail.

Отмечается, что мужчину нагишом запечатлели прохожие. Так, на одном из снимков он расхаживает по продуктовому магазину с четырьмя бутылками пива. На других изображениях он уже полностью в обнажённом виде гуляет по улицам города и направляется в парк. Местные жители о таком безобразии сообщили в полицию. Правонарушителя задержали за непристойное поведение и отстранили от исполнения обязанностей.

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На данный момент для мужчины избирают меру наказания. Возможно, ему сделают выговор, уменьшат зарплату или же снимут с занимаемой должности.

Ранее в Крыму голая туристка напала на полицейских, вступившись за пьяного экс-супруга. Мужчина, будучи подшофе, вёл автомобиль, оскорблял сотрудников правоохранительных органов и пытался скрыться, но ничего не вышло.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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