Путин отметил образы псковских десантников в мемориале Невскому

Образы солдат 6-й роты псковского десанта увековечены в мемориале "Александр Невский с дружиной" и по замыслу скульптора являются собирательными. Об этом заявил президент России Владимир Путин на открытии мемориала, расположенного на берегу Чудского озера в Псковской области.

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"Здесь мы видим и лица десантников легендарной 6-й роты, которые проявили массовый героизм уже в наше время. Символично, что их полк носит имя Александра Невского. И сегодня воины этого полка здесь в почётном карауле. <...> Ничто не может разорвать священную связь времён и поколений", — отметил глава государства.

Особую благодарность российский лидер выразил скульптору Виталию Шанову. Путин указал, что специалисту удалось мастерски воплотить героические образы воинов-защитников.

Как уже рассказывал Лайф, в истории чеченских войн особое место занимает бой 6-й роты псковского десанта на высоте 776 в Чечне 28–29 февраля 2000 года. Эта схватка стала примером отчаянного мужества наших солдат, о котором не стоит забывать.