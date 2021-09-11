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Названы требующие срочного обращения к кардиологу симптомы

Если у человека присутствует "хотя бы одно из этих болевых ощущений", следует незамедлительно отправиться в больницу.

11 сентября, 17:28
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Любой дискомфорт при физических нагрузках, а также жжение в груди и ощущение удушья в течение некоторого времени являются поводом обратиться к врачу, поскольку они могут стать предвестниками заболевания сердечно-сосудистой системы. Об этом сообщил врач-кардиолог Заур Шугушев в интервью "Вечерней Москве".

Отмечается, что первое неприятное ощущение, при котором следует обратиться к специалисту, — чувство жжения за грудиной, в середине грудной клетки или же уходящее в левую сторону (например, в левую лопатку или в левое плечо). Второй симптом игнорировать тоже нельзя.

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"Вторым ощущением является асфиксия, возникающая при выходе из тёплого помещения в холодное: вы чувствуете, что словно кто-то вас схватил за горло или перекрыл кислород. И это ощущение длится от одной до пяти минут", — рассказал Шугушев.

А третье ощущение — это любой дискомфорт в грудной клетке при физических нагрузках. Специалист привёл пример: если человек поднимается по лестнице или его работа связана с физическим трудом. Шугушев предупредил: если присутствует "хотя бы одно из перечисленных болевых ощущений", следует обратиться к врачу.

Ранее доктор Александр Мясников рассказал, о каких болезнях могут говорить боли в груди. Если человек может точно сказать, где именно у него болит, то это явно не проблемы с сердцем.

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Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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