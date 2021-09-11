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Авиакомпания пристыдила блогершу за лишний вес, и теперь она ложится под нож

Весь сыр-бор разгорелся из-за короткого топика пассажирки. Стюардессы трижды просили её прикрыть выпирающий живот, на что та отказывалась. В итоге любительницу откровенных нарядов сняли с рейса.

11 сентября, 17:15

Авиакомпания пристыдила американку за лишний вес, и теперь девушка ложится под нож. Видео © Tiktok / fattrophywife

Американская авиакомпания Alaska Airlines сняла с рейса блогершу Рэй Лин Ховард из-за короткого топа, который не понравился бортпроводницам. О произошедшем девушка рассказала на своей странице в "Тиктоке".

Как пояснила Ховард, изначально стюардессы попросили её накинуть что-то на себя, чтобы никто не видел огромного живота, но она отказалась это сделать. При этом сотрудники авиакомпании трижды подходили к Рэй и просили её всё-таки прикрыться. В конечном итоге блогершу разозлили такие замечания.

"Если вы собираетесь выгнать меня, то сделайте это", — отрезала американка.

Скриншот © Tiktok / fattrophywife

Скриншот © Tiktok / fattrophywife

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Впрочем, почти так и произошло. После этого бортпроводница вызвала полицейских, которые вывели любительницу откровенных нарядов из самолёта. К слову, как пишет портал TMZ, после инцидента Рэй всерьёз задумалась о похудении. Так, на следующей неделе она собралась отправиться в клинику, чтобы удалить большую часть желудка. Её цель — похудеть с 158 до 72 килограммов.

К слову, стоит отметить, что блогерше вернули деньги за три места, которые она бронировала, а также подарили промокод со скидкой. Вместе с тем в Alaska Airlines подчеркнули, что все пассажиры должны соблюдать дресс-код.

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А ранее Лайф рассказывал, что в петербургском Пулково у пассажира нашли почти 30 коробок с конфетами из кокаина. С необычным грузом мужчина преодолел путь из Южной Америки через Испанию и Турцию.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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