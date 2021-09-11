Тур-менеджер Rolling Stones получил смертельную травму, пока рыл могилу собаке
После инцидента он был доставлен в местную больницу, где скончался. Что именно стало причиной смерти, пока не ясно.
Мик Бригден. Фото © Facebook / Joe Satriani
Умер музыкальный тур-менеджер Мик Бригден, который работал с Rolling Stones и Бобом Диланом. Ему было 73 года.
По данным издания Press Democrate, Бригден получил травму, когда копал могилу для собаки на территории своего дома в Санта-Кларе в Северной Калифорнии. Его доставили в местную больницу, а 5 сентября 2021 года тур-менеджер скончался.
Пока не ясно, что именно стало причиной смерти. Семья погибшего просит отправить пожертвования на имя Бригдена в Общество защиты животных округа Сонома в Калифорнии.
Бригден работал художником-графиком, а позже стал тур-менеджером Rolling Stones, Питера Фрэмптона, Humble Pie, Вана Моррисона, Карлоса Сантаны, Джо Сатриани и Боба Дилана.
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