Тур-менеджер Rolling Stones получил смертельную травму, пока рыл могилу собаке

Умер музыкальный тур-менеджер Мик Бригден, который работал с Rolling Stones и Бобом Диланом. Ему было 73 года.

По данным издания Press Democrate, Бригден получил травму, когда копал могилу для собаки на территории своего дома в Санта-Кларе в Северной Калифорнии. Его доставили в местную больницу, а 5 сентября 2021 года тур-менеджер скончался.

Пока не ясно, что именно стало причиной смерти. Семья погибшего просит отправить пожертвования на имя Бригдена в Общество защиты животных округа Сонома в Калифорнии.

Бригден работал художником-графиком, а позже стал тур-менеджером Rolling Stones, Питера Фрэмптона, Humble Pie, Вана Моррисона, Карлоса Сантаны, Джо Сатриани и Боба Дилана.