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Тур-менеджер Rolling Stones получил смертельную травму, пока рыл могилу собаке

После инцидента он был доставлен в местную больницу, где скончался. Что именно стало причиной смерти, пока не ясно.

11 сентября, 16:57
<p>Мик Бригден. Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/joesatriani?__cft__%5B0%5D=AZULR4hd36-9MZrWA7zP9skSuhyItL05DHI79zlKXytgdouFTO4Agx0QRoUpDckTpDJYnOmfRDUWT2FpjJC7VLIdJy2VMp-EGkijH-zH3aD_Je5oNMyMN4PrzXcgK1_215A&__tn__=-UC*F" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Joe Satriani</a></p>

Мик Бригден. Фото © Facebook / Joe Satriani

Умер музыкальный тур-менеджер Мик Бригден, который работал с Rolling Stones и Бобом Диланом. Ему было 73 года.

По данным издания Press Democrate, Бригден получил травму, когда копал могилу для собаки на территории своего дома в Санта-Кларе в Северной Калифорнии. Его доставили в местную больницу, а 5 сентября 2021 года тур-менеджер скончался.

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Пока не ясно, что именно стало причиной смерти. Семья погибшего просит отправить пожертвования на имя Бригдена в Общество защиты животных округа Сонома в Калифорнии.

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Бригден работал художником-графиком, а позже стал тур-менеджером Rolling Stones, Питера Фрэмптона, Humble Pie, Вана Моррисона, Карлоса Сантаны, Джо Сатриани и Боба Дилана.

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Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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