Россия и Белоруссия могут реализовать принцип "Две страны — одна экономика", заявил вице-премьер Оверчук

Позволить реализовать принцип "Две страны — одна экономика" может работа по программам экономической интеграции в рамках Союзного государства между Россией и Белоруссией. Об этом сообщил заместитель председателя Правительства РФ Алексей Оверчук в эфире ютуб-канала "Главный. Тур".

"9 и 10 сентября мы сделали очень важные шаги и довольно подробно расписали направления движения в сторону углублённой экономической интеграции. Речь идёт об этом. Поэтому нам предстоит ещё очень большая работа и очень много споров будет. Мы надеемся, что в результате этой большой работы будет реализован принцип "Две страны — одна экономика", — сказал вице-премьер.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что интеграция России и Белоруссии будет продолжаться с учётом интересов обеих сторон.

Напомним, президент Владимир Путин заявил, что Белоруссия для РФ является ближайшим союзником и добрым соседом, а совместное сотрудничество строится на принципах взаимоуважения и учёта интересов друг друга. Более того, он не исключил появления Союзного парламента России и Белоруссии.