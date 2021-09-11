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Россия и Белоруссия могут реализовать принцип "Две страны — одна экономика", заявил вице-премьер Оверчук

Однако, по словам зампреда Правительства РФ, для этого властям обоих государств нужно будет провести огромную работу, предстоит и большое количество споров.

11 сентября, 16:47
<p>Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин</p>

Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Позволить реализовать принцип "Две страны — одна экономика" может работа по программам экономической интеграции в рамках Союзного государства между Россией и Белоруссией. Об этом сообщил заместитель председателя Правительства РФ Алексей Оверчук в эфире ютуб-канала "Главный. Тур".

"9 и 10 сентября мы сделали очень важные шаги и довольно подробно расписали направления движения в сторону углублённой экономической интеграции. Речь идёт об этом. Поэтому нам предстоит ещё очень большая работа и очень много споров будет. Мы надеемся, что в результате этой большой работы будет реализован принцип "Две страны — одна экономика", — сказал вице-премьер.

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Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что интеграция России и Белоруссии будет продолжаться с учётом интересов обеих сторон.

Напомним, президент Владимир Путин заявил, что Белоруссия для РФ является ближайшим союзником и добрым соседом, а совместное сотрудничество строится на принципах взаимоуважения и учёта интересов друг друга. Более того, он не исключил появления Союзного парламента России и Белоруссии.

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Отметим, что в ходе встречи в Кремле Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко согласовали все 28 программ по Союзному государству. По словам белорусского лидера, интеграция носит исключительно взаимовыгодный характер и нацелена на повышение уровня благосостояния народов двух стран.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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