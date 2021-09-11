В Союзе виноделов назвали недоразумением сообщение о возобновлении поставок шампанского из Франции

Рекомендация Межпрофессионального комитета вин Шампани о приостановке экспорта шампанского в Россию ни на что не повлияла. А само заявление о приостановке экспорта этого напитка в Россию на фоне разногласий об использовании термина "шампанское" на оборотных этикетках — это лишь "попытка поднять шум". Об этом заявил глава Союза виноградарей и виноделов Леонид Попович в беседе с радио "Говорит Москва".

"Это ни на что не повлияло. Жили совершенно все спокойно. Все, кто хотел французское шампанское, находили его, покупали и пили. Я это называю большим недоразумением, которое случилось у людей, когда они читали закон. Закон ничего не запрещал", — пояснил специалист.

По словам Поповича, после прочтения законопроекта главам комитета стало стыдно. Поэтому спустя определённое время ответственные за эмбарго решили отменить свою рекомендацию о приостановке экспорта шампанского.

"После того как они объявили, что они там что-то вычитали, было стыдно. Поэтому по прошествии какого-то времени они сказали: "Ну ладно, теперь всё стало хорошо", хотя ничего не изменилось с того момента, как они подняли шум. Это было большое недоразумение, из которого сейчас все ищут выход", — сказал Попович.

Ранее французские СМИ писали, что Комитет вин Шампани решил возобновить поставки шампанского в Россию. Там считают, что с помощью эмбарго удалось повысить внимание к проблеме. Поставки могут быть организованы уже с 15 сентября.