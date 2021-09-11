Дубль Роналду в первом матче после возвращения принёс "Манчестер Юнайтед" победу над "Ньюкаслом"
В конце августа капитан сборной Португалии вернулся в английский клуб, подписав контракт на два сезона с возможностью продления ещё на один год.
Фото © Английская премьер-лига
"Манчестер Юнайтед" в матче четвёртого тура чемпионата Англии разгромил на своём поле "Ньюкасл". Встреча, состоявшаяся на стадионе "Олд Траффорд", завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев.
В составе МЮ дубль оформил Криштиану Роналду, для которого матч стал первым после возвращения в команду. По голу забили его новые одноклубники Бруну Фернандеш и Джесси Лингард.
"Манчестер Юнайтед" набрал десять очков и возглавил турнирную таблицу чемпионата Англии. "Ньюкасл" с одним баллом идёт на предпоследней, 19-й позиции.
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31 августа Роналду подписал контракт с МЮ на два сезона, перейдя из туринского "Ювентуса". Также в документе указана возможность продления соглашения ещё на один год.
С 2003 по 2009 год Роналду уже выступал за МЮ, выиграв с ним три чемпионата Англии и Лигу чемпионов. За шесть сезонов он провёл за команду 292 матча, забил 118 голов и сделал 69 результативных передач.
Чемпионат Англии по футболу
Премьер-лига. 4-й тур
"Манчестер Юнайтед" — "Ньюкасл" — 4:1
Голы: Роналду 45+2' (1:0), Манкильо 56' (1:1), Роналду 62' (2:1), Фернандеш 80' (3:1), Лингард 90+2' (4:1)
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