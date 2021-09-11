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Путин подписал указ о вручении госнаград российским паралимпийцам после Игр в Токио

Отмечается, что спортсмены получат ордена Александра Невского, ордена Почёта, ордена Дружбы, а также медали ордена "За заслуги перед Отечеством" I и II степени.

11 сентября, 15:49

Фото © ТАСС / Карпухин Сергей

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами российских спортсменов, принимавших участие в Паралимпиаде, которая проходила в Токио.

"За большой вклад в развитие отечественного спорта, высокие спортивные достижения, волю к победе, стойкость и целеустремлённость, проявленные на XVI Паралимпийских летних играх 2020 года в городе Токио", — говорится в документе.

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Всего наград удостоилось 115 спортсменов. Отмечается, что паралимпийцы, как и олимпийцы, получат ордена Александра Невского, ордена Почёта, ордена Дружбы, а также медали ордена "За заслуги перед Отечеством" I и II степени.

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Напомним, в общем зачёте Паралимпиады в Токио сборная России заняла четвёртое место. Наша команда выиграла рекордные в своей истории 118 медалей (36 золотых, 33 серебряные и 49 бронзовых).

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Первое место с большим отрывом заняла сборная Китая, завоевавшая 96 золотых наград (всего 207). У ставших вторыми британских спортсменов 41 медаль высшей пробы (всего 124). Команда США расположилась на третьей позиции — 37 золотых медалей (всего 104).

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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