Путин подписал указ о вручении госнаград российским паралимпийцам после Игр в Токио

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами российских спортсменов, принимавших участие в Паралимпиаде, которая проходила в Токио.

"За большой вклад в развитие отечественного спорта, высокие спортивные достижения, волю к победе, стойкость и целеустремлённость, проявленные на XVI Паралимпийских летних играх 2020 года в городе Токио", — говорится в документе.



Всего наград удостоилось 115 спортсменов. Отмечается, что паралимпийцы, как и олимпийцы, получат ордена Александра Невского, ордена Почёта, ордена Дружбы, а также медали ордена "За заслуги перед Отечеством" I и II степени.

Напомним, в общем зачёте Паралимпиады в Токио сборная России заняла четвёртое место. Наша команда выиграла рекордные в своей истории 118 медалей (36 золотых, 33 серебряные и 49 бронзовых).