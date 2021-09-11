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Пилот "Мерседеса" Боттас выиграл спринт в рамках Гран-при Италии

В воскресной гонке он из-за замены мотора стартует с последнего ряда стартового поля.

11 сентября, 15:41
<p>Фото © F1</p>

Фото © F1

Финский пилот команды "Мерседес" Валттери Боттас выиграл спринт в рамках Гран-при Италии — 14-го этапа чемпионата мира "Формулы-1". Спортсмены соревновались на автодроме в Монце.

Спринт прошёл всего лишь второй раз в истории "Формулы-1", укороченная гонка впервые была проведена в середине июля в Великобритании. Пилоты проехали 18 кругов. В воскресной гонке они будут стартовать в соответствии с местами, занятыми в спринте. При этом Боттас из-за замены мотора окажется в последнем ряду стартового поля.

На финише Боттас на 2,325 секунды опередил голландца Макса Ферстаппена из команды "Ред Булл". Третьим стал австралиец Даниэль Риккардо на "Макларене". Семикратный чемпион мира из "Мерседеса" британец Льюис Хэмилтон показал пятый результат.

Пилот "Мерседеса" Боттас подписал контракт с "Альфа Ромео"

Пилот "Мерседеса" Боттас подписал контракт с "Альфа Ромео"

Российский пилот команды "Хаас" Никита Мазепин занял в спринте 17-е место.

Ферстаппен с 224,5 балла возглавляет общий зачёт чемпионата мира. Хэмилтон (221,5 балла) — на второй позиции. Третьим идёт Боттас, у которого 123 очка. На счету Мазепина пока набранных баллов нет.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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