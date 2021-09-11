Пилот "Мерседеса" Боттас выиграл спринт в рамках Гран-при Италии

В воскресной гонке он из-за замены мотора стартует с последнего ряда стартового поля.

Финский пилот команды "Мерседес" Валттери Боттас выиграл спринт в рамках Гран-при Италии — 14-го этапа чемпионата мира "Формулы-1". Спортсмены соревновались на автодроме в Монце.

Спринт прошёл всего лишь второй раз в истории "Формулы-1", укороченная гонка впервые была проведена в середине июля в Великобритании. Пилоты проехали 18 кругов. В воскресной гонке они будут стартовать в соответствии с местами, занятыми в спринте. При этом Боттас из-за замены мотора окажется в последнем ряду стартового поля.

На финише Боттас на 2,325 секунды опередил голландца Макса Ферстаппена из команды "Ред Булл". Третьим стал австралиец Даниэль Риккардо на "Макларене". Семикратный чемпион мира из "Мерседеса" британец Льюис Хэмилтон показал пятый результат.

Российский пилот команды "Хаас" Никита Мазепин занял в спринте 17-е место.