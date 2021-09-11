"Двухлетний ребёнок?": Странный жест Байдена на церемонии памяти жертв терактов 11 сентября вызвал недоумение в Сети
Некоторые пользователи стали подшучивать над американским лидером, предлагая различные варианты развития событий. А многие выразили своё негодование.
Фото © ТАСС / АР / Andrew Harnik
Getty captures Joe Biden pulling down his mask to shout out at someone in the crowd at the 9/11 ceremony pic.twitter.com/am8SeGK4rI— Charlie Spiering (@charliespiering) September 11, 2021
Президент США Джо Байден сделал странный жест во время траурной церемонии памяти жертв терактов 11 сентября в Нью-Йорке — американский лидер в определённый момент стянул маску на подбородок и что-то выкрикнул в толпу. Кадр опубликовал корреспондент из пула Белого дома Чарли Спайринг в "Твиттере".
Журналист при этом не уточнил, что именно произнёс Байден. На кадре видно, что остальные присутствующие настроены очень серьёзно. Очередная выходка американского лидера вызвала недоумение и насмешки у пользователей Сети. Некоторые из них стали шутить на тему, что именно мог крикнуть глава Штатов. Среди предположений фразы: "Я сказал, две ложки!", "Что на ланч?", "Сойди с моей лужайки!" и другие версии.
"Он делает так, когда хочет пудинг. Его жена обычно просто кладёт ему в рот ложку и быстро убирает его из поля зрения", — предположил один из пользователей.
Многие комментаторы также отметили, что это фото вызывает у них недоумение и стыд. Кто-то обратил внимание, что такое поведение больше подходит для двухлетнего ребёнка, а один из пользователей выразил негодование, подчеркнув, что такой поступок на этой церемонии является очень грубым.
Лайф рассказывал, что Байден часто попадает в неловкие ситуации. Так, однажды он перепутал внучку со своим умершим сыном. А также оговорился и заявил, что любит детей больше, чем людей. Кроме того, вице-президента Камалу Харрис Байден не раз называл президентом Штатов. Однажды он забыл имя министра и название Пентагона. А недавно в ходе брифинга президент забыл вопрос журналиста и "переименовал" столицу Катара. Из-за подобных инцидентов ему даже дали прозвище — Джо Деменцио.
Напомним, 11 сентября в 2001 году террористы "Аль-Каиды"* захватили четыре самолёта и направили их на башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и Пентагон. Последний самолёт рухнул в штате Пенсильвания. В результате терактов погибло около трёх тысяч человек, больше тысячи из них остаются неопознанными. На прошлой неделе президент США Джо Байден поручил провести обзор документов, имеющих отношение к теракту, на предмет их возможного рассекречивания.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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