Getty captures Joe Biden pulling down his mask to shout out at someone in the crowd at the 9/11 ceremony pic.twitter.com/am8SeGK4rI — Charlie Spiering (@charliespiering) September 11, 2021

Президент США Джо Байден сделал странный жест во время траурной церемонии памяти жертв терактов 11 сентября в Нью-Йорке — американский лидер в определённый момент стянул маску на подбородок и что-то выкрикнул в толпу. Кадр опубликовал корреспондент из пула Белого дома Чарли Спайринг в "Твиттере".

Журналист при этом не уточнил, что именно произнёс Байден. На кадре видно, что остальные присутствующие настроены очень серьёзно. Очередная выходка американского лидера вызвала недоумение и насмешки у пользователей Сети. Некоторые из них стали шутить на тему, что именно мог крикнуть глава Штатов. Среди предположений фразы: "Я сказал, две ложки!", "Что на ланч?", "Сойди с моей лужайки!" и другие версии.

"Он делает так, когда хочет пудинг. Его жена обычно просто кладёт ему в рот ложку и быстро убирает его из поля зрения", — предположил один из пользователей.

Многие комментаторы также отметили, что это фото вызывает у них недоумение и стыд. Кто-то обратил внимание, что такое поведение больше подходит для двухлетнего ребёнка, а один из пользователей выразил негодование, подчеркнув, что такой поступок на этой церемонии является очень грубым.

Напомним, 11 сентября в 2001 году террористы "Аль-Каиды"* захватили четыре самолёта и направили их на башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и Пентагон. Последний самолёт рухнул в штате Пенсильвания. В результате терактов погибло около трёх тысяч человек, больше тысячи из них остаются неопознанными. На прошлой неделе президент США Джо Байден поручил провести обзор документов, имеющих отношение к теракту, на предмет их возможного рассекречивания.