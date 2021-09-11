Кириенко назвал Россию мировым лидером по количеству возможностей для самореализации

В России имеются все возможности для самореализации талантливых людей. Об этом заявил первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко.

"Я считаю, что сегодня Россия для каждого талантливого творческого человека становится и стала страной возможностей", — сказал Кириенко во время форума "Таврида".

По его словам, такого количества возможностей для самореализации, как в России, нет практически ни в одной стране мира. Это, заметил замруководителя Администрации Президента, главное преимущество страны. В России будущего, уточнил Кириенко, каждому человеку будет предоставлена возможность открыть и полностью реализовать талант и призвание, однако это уже есть и в России современной, ведь в культурном коде нашей страны заложен поиск нестандартных решений и неожиданных подходов, напомнил он.