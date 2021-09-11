Кириенко назвал успешным проходящий на "Тавриде" форум "Россия — страна возможностей"
По словам участников мероприятия, совмещение дало им шанс познакомиться с новыми людьми, имеющими разные интересы и увлечения.
Фото © VK / Россия — страна возможностей
Форум "Россия — страна возможностей", проходящий вместе с фестивалем "Таврида-Арт", удался. Такое мнение высказал первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко.
"Мне кажется форум удался. По-моему, всё получилось. Мы же впервые попробовали собрать вместе на "Тавриде" не только молодых деятелей культуры, но и победителей различных проектов платформы "Россия — страна возможностей", — сказал он.
Кириенко передал слова участников форума о том, что совмещение дало им шанс познакомиться с новыми людьми, имеющими разные интересы и увлечения. Также замруководителя Администрации Президента заметил, что форум поспособствовал появлению проектов на стыке различных сфер деятельности.
А ранее Сергей Кириенко дал старт проекту "Путешествие мечты" для победителей "Большой перемены". Во время 15-дневной поездки ребята посещают памятники истории и архитектуры, а также уникальные географические объекты и предприятия.
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