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Кириенко назвал успешным проходящий на "Тавриде" форум "Россия — страна возможностей"

По словам участников мероприятия, совмещение дало им шанс познакомиться с новыми людьми, имеющими разные интересы и увлечения.

11 сентября, 15:25
<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/albums-162671848?z=photo-162671848_457252285/photos-162671848" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Россия — страна возможностей</a></p>

Фото © VK / Россия — страна возможностей

Форум "Россия — страна возможностей", проходящий вместе с фестивалем "Таврида-Арт", удался. Такое мнение высказал первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко.

"Мне кажется форум удался. По-моему, всё получилось. Мы же впервые попробовали собрать вместе на "Тавриде" не только молодых деятелей культуры, но и победителей различных проектов платформы "Россия — страна возможностей", — сказал он.

"Всё это создаёте вы": Кириенко назвал фестиваль "Таврида" местом силы

"Всё это создаёте вы": Кириенко назвал фестиваль "Таврида" местом силы

Кириенко передал слова участников форума о том, что совмещение дало им шанс познакомиться с новыми людьми, имеющими разные интересы и увлечения. Также замруководителя Администрации Президента заметил, что форум поспособствовал появлению проектов на стыке различных сфер деятельности.

А ранее Сергей Кириенко дал старт проекту "Путешествие мечты" для победителей "Большой перемены". Во время 15-дневной поездки ребята посещают памятники истории и архитектуры, а также уникальные географические объекты и предприятия.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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