Кириенко назвал успешным проходящий на "Тавриде" форум "Россия — страна возможностей"

Форум "Россия — страна возможностей", проходящий вместе с фестивалем "Таврида-Арт", удался. Такое мнение высказал первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко.

"Мне кажется форум удался. По-моему, всё получилось. Мы же впервые попробовали собрать вместе на "Тавриде" не только молодых деятелей культуры, но и победителей различных проектов платформы "Россия — страна возможностей", — сказал он.

Кириенко передал слова участников форума о том, что совмещение дало им шанс познакомиться с новыми людьми, имеющими разные интересы и увлечения. Также замруководителя Администрации Президента заметил, что форум поспособствовал появлению проектов на стыке различных сфер деятельности.