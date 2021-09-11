"Зенит" победил "Ахмат" и вернулся на первое место в чемпионате России

Петербургский "Зенит" в матче седьмого тура чемпионата России по футболу победил грозненский "Ахмат" со счётом 3:1. Встреча прошла на стадионе "Газпром-арена" в городе на Неве.

В составе хозяев по мячу забили Вендел, Александр Ерохин и Малком. Автором единственного гола "Ахмата" в начале второго тайма стал Мохамед Конате.

Весь матч в воротах "Зенита" провёл бывший вратарь сборной России Станислав Крицюк, на прошлой неделе перешедший из португальского "Жил Висенте". Бразильцы Малком и Клаудиньо, с которых была снята дисквалификация за преждевременный отъезд из национальной сборной, вышли на замену во втором тайме.

"Зенит" набрал 17 очков и вернулся на первое место в турнирной таблице чемпионата России, которое после победы над "Крыльями Советов" в течение двух с половиной часов занимал "Локомотив". "Ахмат" с девятью баллами — на восьмой позиции.