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У Пентагона почтили память жертв терактов 11 сентября

После минуты молчания под звуки ударов колоколов были зачитаны имена жертв нападения террористов на штаб-квартиру Минобороны США.

11 сентября, 15:22

У Пентагона почтили память жертв терактов 11 сентября. Видео © BFM TV

Траурная церемония в память о жертвах терактов 11 сентября 2001 года прошла у здания Пентагона, на которое 20 лет назад боевики "Аль-Каиды"* направили один из захваченных пассажирских самолётов. На мероприятии, которое транслировали американские телеканалы, присутствовал в том числе министр обороны США Ллойд Остин, а также председатель Комитета начальников штабов ВС Штатов генерал Марк Милли.

"От лица Министерства обороны позвольте мне вновь выразить глубочайшие соболезнования семьям и близким всех погибших 11 сентября, в том числе тех 184 человек, которых мы потеряли в результате атаки на Пентагон", — заявил Остин.

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После минуты молчания под звуки ударов колоколов были зачитаны имена жертв нападения террористов на Пентагон.

Участие в траурных мероприятиях, которые проходят по всей территории США, принял и президент Джо Байден. Ранее глава Белого дома вместе с супругой Джилл прибыл в Нью-Йорк. Также почтить память погибших прибыл и экс-лидер Штатов Барак Обама с женой. К слову, ещё одного бывшего американского лидера —Дональда Трампа у здания Пентагона замечено не было.

Напомним, 11 сентября 2001 года террористы "Аль-Каиды" захватили четыре самолёта и направили их на башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и на Пентагон. Последний самолёт рухнул в штате Пенсильвания. В результате терактов погибло около трёх тысяч человек, больше тысячи из них остаются неопознанными. На прошлой неделе президент США Джо Байден поручил провести обзор документов, имеющих отношение к теракту, на предмет их возможного рассекречивания.


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* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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