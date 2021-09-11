На церемонии памяти жертв терактов 11 сентября в Нью-Йорке прозвучали слова на русском языке

В Нью-Йорке прошла траурная церемония памяти жертв терактов 11 сентября на месте разрушенных башен-близнецов Всемирного торгового центра. В начале мероприятия одна из его участниц во время произнесения имён погибших перешла на русский язык.

Подошедшая к трибуне девушка назвала имя Владимира Савинкина. Она пояснила, что это был её брат, который прибыл в США из Одессы ещё в 1996 году. На тот момент 21-летний парень, по её словам, работал программистом в компании, чей офис находился в Северной башне ВТЦ.

"Мы тебя очень любим, Владик, и мы тебя помним. Передавай привет папе", — сказала девушка у трибуны.

Напомним, в этот день в 2001 году террористы "Аль-Каиды"* захватили четыре самолёта и направили их на башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и Пентагон. Последний самолёт рухнул в штате Пенсильвания. В результате терактов погибло около трёх тысяч человек, больше тысячи из них остаются неопознанными. На прошлой неделе президент США Джо Байден поручил провести обзор документов, имеющих отношение к теракту, на предмет их возможного рассекречивания.