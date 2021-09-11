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Путин участвует в открытии мемориала Невскому с дружиной на Чудском озере

По мнению главы государства, победа в Ледовом побоище показала всем на Западе и Востоке, что сила Руси не сломлена.

11 сентября, 16:06

Российский лидер Владимир Путин у Чудского озера посещает мемориальный комплекс "Князь Александр Невский с дружиной". Видео © LIFE

Президент России Владимир Путин принимает участие в торжественном открытии мемориала "Князь Александр Невский с дружиной" на берегу Чудского озера в Псковской области. Также в церемонии участвуют Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, помощник президента Владимир Мединский, губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

"На Чудском озере Невский отстоял Новгород и Псков, а по сути — всю Древнюю Русь. Искренне глубокая любовь народа к Невскому передаётся из поколения в поколение. Он жил в сложнейший период отечественной истории, когда утрата нашей государственности могла стать реальностью", — отметил глава государства.

Победа в Ледовом побоище показала всем на Западе и Востоке, что сила Руси не сломлена, продолжил президент и процитировал слова Михаила Ломоносова, которые выбиты на гробнице Невского: "Укротившему варварство на Востоке, низложившему зависть на Западе".

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Патриарх Кирилл уже освятил мемориал. Также на открытии присутствуют помощник президента, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский, митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) и губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

А ранее Лайф рассказывал, что министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил на торжественном открытии в храме Святого Благоверного Князя Александра Невского при МГИМО памятника, посвящённого великому полководцу. По словам министра, Невский понимал, что дипломатия должна опираться на силу.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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