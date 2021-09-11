Участники "Тавриды.АРТ" получили гранты на 40 миллионов рублей
Руководитель Росмолодёжи Ксения Разуваева отметила, что из 270 поданных заявок 67 получили финансовую поддержку. Проекты, по её словам, касаются развития культуры и экологии.
Фото © VK / Арт-кластер "Таврида"
Более 40 миллионов рублей получили участники молодёжного форума "Таврида. АРТ" за время проведения грантового конкурса в Крыму. Об этом сообщила руководитель Росмолодёжи Ксения Разуваева.
"В общей сложности было подано около 270 проектов на грантовый конкурс, 67 из них получили финансовую поддержку. Больше 40 миллионов рублей было распределено в эти дни [фестиваля]", — сказала она журналистам.
По словам Разуваевой, проекты, в частности, касались развития культуры и экологии. При этом она отметила, что конкурс проходил во время образовательных заездов "Тавриды", которые начались в июне. Так, с начала года было распределено более 80 миллионов рублей.
А ранее первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко назвал фестиваль "Таврида" местом силы. По его словам, в этом году на мероприятие приехали люди совершенно разных профессий, а сама площадка стала больше за счёт расширения и проведения форума "Россия — страна возможностей".
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