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Участники "Тавриды.АРТ" получили гранты на 40 миллионов рублей

Руководитель Росмолодёжи Ксения Разуваева отметила, что из 270 поданных заявок 67 получили финансовую поддержку. Проекты, по её словам, касаются развития культуры и экологии.

11 сентября, 16:31
<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/tavrida_art?z=photo-89840945_457367229/wall-89840945_70183" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Арт-кластер "Таврида"</a></p>

Фото © VK / Арт-кластер "Таврида"

Более 40 миллионов рублей получили участники молодёжного форума "Таврида. АРТ" за время проведения грантового конкурса в Крыму. Об этом сообщила руководитель Росмолодёжи Ксения Разуваева.

"В общей сложности было подано около 270 проектов на грантовый конкурс, 67 из них получили финансовую поддержку. Больше 40 миллионов рублей было распределено в эти дни [фестиваля]", — сказала она журналистам.

Кириенко назвал успешным проходящий на "Тавриде" форум "Россия — страна возможностей"

Кириенко назвал успешным проходящий на "Тавриде" форум "Россия — страна возможностей"

По словам Разуваевой, проекты, в частности, касались развития культуры и экологии. При этом она отметила, что конкурс проходил во время образовательных заездов "Тавриды", которые начались в июне. Так, с начала года было распределено более 80 миллионов рублей.

А ранее первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко назвал фестиваль "Таврида" местом силы. По его словам, в этом году на мероприятие приехали люди совершенно разных профессий, а сама площадка стала больше за счёт расширения и проведения форума "Россия — страна возможностей".

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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