Трамп в годовщину терактов 11 сентября вновь раскритиковал Байдена за вывод войск из Афганистана

Бывший президент США Дональд Трамп в 20-ю годовщину терактов 11 сентября в очередной раз раскритиковал нынешнего американского лидера Джо Байдена за то, как был организован вывод войск из Афганистана и завершена самая долгая американская кампания, начатая в ответ на события 2001 года.

"Печально наблюдать, как на прошлой неделе закончилась война против тех, кто причинил такой ущерб нашей стране <…> Это 20-й год войны, и он должен был стать годом победы, чести и силы, но Джо Байден и его неумелая администрация пораженчески капитулировали", — сказал Трамп в видеообращении.

Он напомнил Байдену о гибели 13 военных США при взрыве в аэропорту Кабула и оставленном оружии, которое, по словам бывшего американского лидера, оценивается в 85 миллионов долларов. Трамп отметил, что страна ещё долго будет страдать от полученных ран, ей "будет непросто восстановиться после унижения, ставшего результатом этой некомпетентности".

Позднее экс-президент США выпустил письменное заявление, в котором поздравил экс-мэра Нью-Йорка и своего личного адвоката Рудольфа Джулиани с тем, как тот руководил Большим яблоком во время терактов и справлялся с их последствиями. При этом, в отличие от других бывших лидеров Америки, Трамп не участвует в официальных траурных мероприятиях, которые проходят в Нью-Йорке, под Вашингтоном и в штате Пенсильвания.

Напомним, 11 сентября в 2001 году террористы "Аль-Каиды"* захватили четыре самолёта и направили их на башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и Пентагон. Последний самолёт рухнул в штате Пенсильвания. В результате терактов погибло около трёх тысяч человек, больше тысячи из них остаются неопознанными. На прошлой неделе президент США Джо Байден поручил провести обзор документов, имеющих отношение к теракту, на предмет их возможного рассекречивания.