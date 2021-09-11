Трамп в годовщину терактов 11 сентября вновь раскритиковал Байдена за вывод войск из Афганистана
Экс-президент отметил, что его преемник и "неумелая администрация пораженчески капитулировали". Он напомнил о гибели 13 военных США при взрыве в аэропорту Кабула и оставленном оружии.
Дональд Трамп. Фото © ТАСС / АР / Ross D. Franklin
Бывший президент США Дональд Трамп в 20-ю годовщину терактов 11 сентября в очередной раз раскритиковал нынешнего американского лидера Джо Байдена за то, как был организован вывод войск из Афганистана и завершена самая долгая американская кампания, начатая в ответ на события 2001 года.
"Печально наблюдать, как на прошлой неделе закончилась война против тех, кто причинил такой ущерб нашей стране <…> Это 20-й год войны, и он должен был стать годом победы, чести и силы, но Джо Байден и его неумелая администрация пораженчески капитулировали", — сказал Трамп в видеообращении.
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Он напомнил Байдену о гибели 13 военных США при взрыве в аэропорту Кабула и оставленном оружии, которое, по словам бывшего американского лидера, оценивается в 85 миллионов долларов. Трамп отметил, что страна ещё долго будет страдать от полученных ран, ей "будет непросто восстановиться после унижения, ставшего результатом этой некомпетентности".
Позднее экс-президент США выпустил письменное заявление, в котором поздравил экс-мэра Нью-Йорка и своего личного адвоката Рудольфа Джулиани с тем, как тот руководил Большим яблоком во время терактов и справлялся с их последствиями. При этом, в отличие от других бывших лидеров Америки, Трамп не участвует в официальных траурных мероприятиях, которые проходят в Нью-Йорке, под Вашингтоном и в штате Пенсильвания.
Напомним, 11 сентября в 2001 году террористы "Аль-Каиды"* захватили четыре самолёта и направили их на башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и Пентагон. Последний самолёт рухнул в штате Пенсильвания. В результате терактов погибло около трёх тысяч человек, больше тысячи из них остаются неопознанными. На прошлой неделе президент США Джо Байден поручил провести обзор документов, имеющих отношение к теракту, на предмет их возможного рассекречивания.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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