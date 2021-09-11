Премьер Белоруссии заявил о возможности создания грузового флота для перевозки калийных удобрений

Белоруссия совместно с Россией вырабатывает схему транспортировки калийных удобрений, для этого может быть создан грузовой флот. Об этом рассказал премьер-министр страны Роман Головченко.

"Мы в очень сжатые сроки выработали выгодную для нас схему транспортировки нефтепродуктов. Мы найдём решение и по калийным удобрениям, и по всей остальной белорусской продукции, которая отгружается через морские порты", — сказал он в эфире телеканала "Беларусь-1".