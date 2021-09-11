Премьер Белоруссии заявил о возможности создания грузового флота для перевозки калийных удобрений
Страна обсуждает с РФ кооперацию по данному вопросу и рассчитывает минимизировать издержки на фрахт, отметил Роман Головченко.
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Белоруссия совместно с Россией вырабатывает схему транспортировки калийных удобрений, для этого может быть создан грузовой флот. Об этом рассказал премьер-министр страны Роман Головченко.
"Мы в очень сжатые сроки выработали выгодную для нас схему транспортировки нефтепродуктов. Мы найдём решение и по калийным удобрениям, и по всей остальной белорусской продукции, которая отгружается через морские порты", — сказал он в эфире телеканала "Беларусь-1".
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По словам Головченко, белорусская сторона всерьёз рассматривает возможность создания собственного грузового морского терминала и грузового флота, чтобы минимизировать издержки на фрахт.
Напомним, 9 сентября во время встречи в Кремле президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко согласовали все 28 программ по Союзному государству. По словам белорусского лидера, интеграция носит исключительно взаимовыгодный характер и нацелена на повышение уровня благосостояния народов двух стран. Путин же отметил, что Белоруссия для РФ является ближайшим союзником и добрым соседом, а сотрудничество строится на принципах взаимоуважения и учёта интересов друг друга. Более того, он не исключил появления Союзного парламента России и Белоруссии.
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