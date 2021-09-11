Летевший из Турции во Владивосток лайнер экстренно сел в Красноярске
Никто из пассажиров не пострадал, сейчас они ожидают резервный борт, перевозчик предоставил клиентам горячее питание и воду.
Фото © VK / Azur Air
Самолёт авиакомпании Azur Air, летевший по маршруту Анталья — Владивосток, совершил экстренную посадку в Красноярске. Об этом сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
Как передаёт ТАСС, причиной посадки, которая прошла без происшествий, стала неисправность воздушного судна. По предварительным данным, на борту возникли проблемы с гидравликой. Пассажирам будет предоставлен резервный самолёт, уточнили в авиакомпании, а на время ожидания — горячее питание и вода.
А ранее Лайф рассказывал, как самолёт с футболистами сборной Германии совершил аварийную посадку в Шотландии. Остановка была связана с мерами предосторожности.
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