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Летевший из Турции во Владивосток лайнер экстренно сел в Красноярске

Никто из пассажиров не пострадал, сейчас они ожидают резервный борт, перевозчик предоставил клиентам горячее питание и воду.

11 сентября, 17:05
<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/albums-82792309" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Azur Air</a></p>

Фото © VK / Azur Air

Самолёт авиакомпании Azur Air, летевший по маршруту Анталья — Владивосток, совершил экстренную посадку в Красноярске. Об этом сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Как передаёт ТАСС, причиной посадки, которая прошла без происшествий, стала неисправность воздушного судна. По предварительным данным, на борту возникли проблемы с гидравликой. Пассажирам будет предоставлен резервный самолёт, уточнили в авиакомпании, а на время ожидания — горячее питание и вода.

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А ранее Лайф рассказывал, как самолёт с футболистами сборной Германии совершил аварийную посадку в Шотландии. Остановка была связана с мерами предосторожности.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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