Летевший из Турции во Владивосток лайнер экстренно сел в Красноярске

Самолёт авиакомпании Azur Air, летевший по маршруту Анталья — Владивосток, совершил экстренную посадку в Красноярске. Об этом сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Как передаёт ТАСС, причиной посадки, которая прошла без происшествий, стала неисправность воздушного судна. По предварительным данным, на борту возникли проблемы с гидравликой. Пассажирам будет предоставлен резервный самолёт, уточнили в авиакомпании, а на время ожидания — горячее питание и вода.