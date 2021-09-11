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Россия и Белоруссия к июлю 2022 года договорятся о принципах работы объединённого рынка газа

В частности, решится, за счёт чего будет происходить формирование цены на топливо для Минска, отметил премьер-министр республики Роман Головченко.

11 сентября, 17:23
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Белоруссия и Россия к июлю 2022 года определят принципы работы объединённого рынка газа двух стран. Об этом заявил премьер-министр соседней республики Роман Головченко.

"К 1 июля следующего года мы должны определить принципы, как будет функционировать объединённый рынок газа Беларуси и России, по какому принципу будет формироваться цена на природный газ (для Минска. — Прим. Лайфа), чтобы зафиксировать это на долгосрочную перспективу", — сказал он в эфире телеканала "Беларусь 1".

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Также Головченко назвал комфортной для Минска цену на российский природный газ на 2022 год. Напомним, она сохранится на уровне текущего года.

Ранее президент России Владимир Путин по итогам переговоров со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко заявил, что с 21 сентября РФ снимает все ограничения на авиасообщение с Белоруссией. Кроме того, в ходе встречи были согласованы все 28 программ интеграции, а также стороны договорились о цене на газ для Белоруссии в 2022 году.


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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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