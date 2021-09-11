Россия и Белоруссия к июлю 2022 года договорятся о принципах работы объединённого рынка газа

Белоруссия и Россия к июлю 2022 года определят принципы работы объединённого рынка газа двух стран. Об этом заявил премьер-министр соседней республики Роман Головченко.

"К 1 июля следующего года мы должны определить принципы, как будет функционировать объединённый рынок газа Беларуси и России, по какому принципу будет формироваться цена на природный газ (для Минска. — Прим. Лайфа), чтобы зафиксировать это на долгосрочную перспективу", — сказал он в эфире телеканала "Беларусь 1".

Также Головченко назвал комфортной для Минска цену на российский природный газ на 2022 год. Напомним, она сохранится на уровне текущего года.