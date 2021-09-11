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В Приморье экологи выпустили в тайгу шестерых медвежат-сирот после реабилитации

Двухкилограммовые комочки превратились в упитанных косолапых, каждый из них теперь весит около 20 килограммов.

11 сентября, 17:42

Фото © Pixabay

Медвежата возвращаются в природу после реабилитации. Видео © Instagram / siberiantiger_center

В Приморском крае участники межрегиональной общественной организации Центр спасения животных "Тигр" выпустили в лес шестерых гималайских медвежат, которые находились на реабилитации. Об этом говорится на странице учреждения в "Инстаграме".

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"Шесть медвежат вернулись в родной дом. Из двухкилограммовых комочков выросли упитанные молодые медведи. Каждый весит примерно по 20 килограммов. У них ещё достаточно времени до зимних холодов привыкнуть к самостоятельной жизни — жёлуди, кедровые орехи, рябина, плоды лиан, дикие яблоки, личинки муравьёв и различные виды растений станут их основным кормом. А ещё они будут искать себе надёжные убежища на зиму — гималайские медведи очень любят укладываться в дуплах", — пишут экологи.

Медвежата оказались в центре реабилитации из разных районов Приморья. Отмечается, что спасение этих зверят не было бы возможным без финансовой и информационной помощи частных лиц. Сама же МРОО "Центр тигр" работает при поддержке Фонда президентских грантов, центра "Амурский тигр", WWF России и на пожертвования частных лиц и организаций.

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Ранее сообщалось, что в ЯНАО рыбаки спасли из воды выбившегося из сил медвежонка. Уставшего зверя поддели сачком и затолкали на лодку, дав ему отдохнуть.

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Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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