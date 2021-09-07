Коту доверили принести кольца к алтарю, и его нарядное фото стало лучшим за всю историю свадеб
За пару дней снимок усатого помощника оценило порядка миллиона человек по всему миру.
На прошлой неделе Ник Донателли и Диана Гонсалес из США поженились спустя несколько лет, проведённых вместе. Пока молодожёны зачитывали клятвы друг другу, гости торжества слышали радостное мяуканье. Никто не понимал, откуда доносится звук, пока не пришло время надевать кольца. Оказалось, важную задачу принести символы вечной верности доверили коту по кличке Лось. Усатый подошёл к исполнению обязанностей с полной отдачей!
Сопровождал Лося его хозяин и сводный брат невесты Ричард Скотт Ларсон. Когда торжество закончилось, американец поделился фотографией нарядного питомца у себя в твиттере. Снимок делового кота тут же стал вирусным. За пару дней кадр оценило почти 800 тысяч человек. Ещё сто тысяч — на Reddit.
Это самая аристократично выглядящая кошка из тех, что я когда-либо видел. Должно быть, она каждое утро ходит по своим владениям, останавливается в коттедже на чай и на ежедневные матчи по криббеджу... прежде чем удалиться в свой кабинет, чтобы пообщаться с адвокатом?
Кажется, я хочу провести свою свадьбу ещё раз, но на этот раз приглашу только животных
Вы только посмотрите на этого уважаемого джентльмена! Хм, да, оцените, как он сидит. Действительно, весьма выдающийся!
В комментариях под постом жених поделился, что идея сделать кота подносителем колец появилась ещё за несколько месяцев. Тогда пара сразу купила специальную коляску, чтобы котейка к ней привык, наигрался вдоволь и на самой свадьбе вёл себя сдержанно.
Как видно на фото, всё пошло по плану. А вот сестричка Лося Лили всячески пыталась поиграть с коляской прямо в день свадьбы. Пришлось её отвести подальше.
WOW-animals
Бездомный пёс выжил, когда его сбила машина на скорости 129 км/ч, ведь произошло настоящее чудо
5 сентября, 13:00
На стройке нашли колючий комок глины, который чудом удалось отмыть, ведь внутри оказался ёжик
5 сентября, 06:00
15 фото от финалистов конкурса Wildlife Photography Awards, которым удалось заснять животный юмор
4 сентября, 15:00
Комментариев: 0