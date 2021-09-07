Коту доверили принести кольца к алтарю, и его нарядное фото стало лучшим за всю историю свадеб

На прошлой неделе Ник Донателли и Диана Гонсалес из США поженились спустя несколько лет, проведённых вместе. Пока молодожёны зачитывали клятвы друг другу, гости торжества слышали радостное мяуканье. Никто не понимал, откуда доносится звук, пока не пришло время надевать кольца. Оказалось, важную задачу принести символы вечной верности доверили коту по кличке Лось. Усатый подошёл к исполнению обязанностей с полной отдачей!

Фото © Twitter / larsonrichard

Сопровождал Лося его хозяин и сводный брат невесты Ричард Скотт Ларсон. Когда торжество закончилось, американец поделился фотографией нарядного питомца у себя в твиттере. Снимок делового кота тут же стал вирусным. За пару дней кадр оценило почти 800 тысяч человек. Ещё сто тысяч — на Reddit.

Это самая аристократично выглядящая кошка из тех, что я когда-либо видел. Должно быть, она каждое утро ходит по своим владениям, останавливается в коттедже на чай и на ежедневные матчи по криббеджу... прежде чем удалиться в свой кабинет, чтобы пообщаться с адвокатом? WalthallLaura

Кажется, я хочу провести свою свадьбу ещё раз, но на этот раз приглашу только животных RealMilli0n

Вы только посмотрите на этого уважаемого джентльмена! Хм, да, оцените, как он сидит. Действительно, весьма выдающийся! KallieAnn531

Фото © Twitter / larsonrichard

В комментариях под постом жених поделился, что идея сделать кота подносителем колец появилась ещё за несколько месяцев. Тогда пара сразу купила специальную коляску, чтобы котейка к ней привык, наигрался вдоволь и на самой свадьбе вёл себя сдержанно.

Как видно на фото, всё пошло по плану. А вот сестричка Лося Лили всячески пыталась поиграть с коляской прямо в день свадьбы. Пришлось её отвести подальше.