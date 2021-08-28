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Фотограф поймал царя зверей, когда от него осталось одно название, ведь тут он словно милый котёнок

Бразильский фотограф Джулиус Дадалти показывает дикую природу такой, какая она есть. В её жестокости, а иногда, наоборот, очаровании. Судя по кадрам мастера, даже грозные львы в душе просто котики.

28 августа, 14:00

Фото © Instagram / juliusdadalti

Этим летом фотограф отправился в долгое фотосафари по странам Африки. Он снял множество шикарных кадров, но один сюжет ему понравился больше всего. В Национальном парке Амбосели в Кении мужчина встретил 200-килограммового взрослого льва. Но, видимо, хищник был в игривом настроении.

Фото © Instagram / juliusdadalti

Фото © Instagram / juliusdadalti

Немного размявшись, царь зверей вдруг подошёл к одинокой пальме и накинулся на неё, словно это была уставшая антилопа. "Обняв" ствол двумя лапами, лев начал тереться о него своей гривой. Ничем не величественней котика, с которым хозяева не играли пару дней. Что же стало причиной львиного выступления? У Джулиуса есть свои предположения.

Думаю, он просто метил свою территорию. Тогда я наблюдал за красивым прайдом. Несколько детёнышей играли с двумя взрослыми самками, а главарь лишь лениво лежал. Вдруг он решил прогуляться. Через несколько секунд он вернулся и начал играть с пальмой. Это было забавно и удивительно красиво, потому что это было похоже на шоу. Иногда он даже смотрел на меня

Джулиус Дадалти

Фото © Instagram / juliusdadalti

Фото © Instagram / juliusdadalti

Львы парка Амбосели великолепны в это время года. Как по мне, это самые удивительные животные

Джулиус Дадалти

Работы Джулиуса не ограничиваются милыми снимками представителей кошачьего семейства, пишет The Sun. Со всем разнообразием африканской фауны можно познакомиться в инстаграм-профиле фотографа juliusdadalti.

Разоблачающие фото: Лев настолько испугался буйволов, что просидел на дереве час, пока они не ушли

Разоблачающие фото: Лев настолько испугался буйволов, что просидел на дереве час, пока они не ушли

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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