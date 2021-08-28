Фотограф поймал царя зверей, когда от него осталось одно название, ведь тут он словно милый котёнок

Бразильский фотограф Джулиус Дадалти показывает дикую природу такой, какая она есть. В её жестокости, а иногда, наоборот, очаровании. Судя по кадрам мастера, даже грозные львы в душе просто котики.