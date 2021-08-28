Фотограф поймал царя зверей, когда от него осталось одно название, ведь тут он словно милый котёнок
Бразильский фотограф Джулиус Дадалти показывает дикую природу такой, какая она есть. В её жестокости, а иногда, наоборот, очаровании. Судя по кадрам мастера, даже грозные львы в душе просто котики.
Этим летом фотограф отправился в долгое фотосафари по странам Африки. Он снял множество шикарных кадров, но один сюжет ему понравился больше всего. В Национальном парке Амбосели в Кении мужчина встретил 200-килограммового взрослого льва. Но, видимо, хищник был в игривом настроении.
Немного размявшись, царь зверей вдруг подошёл к одинокой пальме и накинулся на неё, словно это была уставшая антилопа. "Обняв" ствол двумя лапами, лев начал тереться о него своей гривой. Ничем не величественней котика, с которым хозяева не играли пару дней. Что же стало причиной львиного выступления? У Джулиуса есть свои предположения.
Думаю, он просто метил свою территорию. Тогда я наблюдал за красивым прайдом. Несколько детёнышей играли с двумя взрослыми самками, а главарь лишь лениво лежал. Вдруг он решил прогуляться. Через несколько секунд он вернулся и начал играть с пальмой. Это было забавно и удивительно красиво, потому что это было похоже на шоу. Иногда он даже смотрел на меня
Львы парка Амбосели великолепны в это время года. Как по мне, это самые удивительные животные
Работы Джулиуса не ограничиваются милыми снимками представителей кошачьего семейства, пишет The Sun. Со всем разнообразием африканской фауны можно познакомиться в инстаграм-профиле фотографа juliusdadalti.
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