Российские волейболисты победили Украину в 1/8 финала чемпионата Европы

Мужская сборная России в 1/8 финала чемпионата Европы по волейболу победила в четырёх партиях команду Украины — 3:1 (22:25, 25:16, 25:22, 25:22). Игра прошла в польском городе Гданьск.

Встреча продолжалась 2 часа 4 минуты. Самым результативным игроком у россиян стал Егор Клюка, набравший 21 очко. Дмитрий Волков принёс команде 16 баллов. В составе украинской команды 14 очков набрал Юрий Семенюк.

В четвертьфинале сборная России сыграет с победителем матча между командами Польши и Финляндии. Встреча состоится 14 сентября в Гданьске.