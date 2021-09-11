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Российские волейболисты победили Украину в 1/8 финала чемпионата Европы

В следующем матче наша команда сыграет с победителем встречи между сборными Польши и Финляндии.

11 сентября, 17:47
<p>Фото © Европейская конфедерация волейбола</p>

Фото © Европейская конфедерация волейбола

Мужская сборная России в 1/8 финала чемпионата Европы по волейболу победила в четырёх партиях команду Украины — 3:1 (22:25, 25:16, 25:22, 25:22). Игра прошла в польском городе Гданьск.

Встреча продолжалась 2 часа 4 минуты. Самым результативным игроком у россиян стал Егор Клюка, набравший 21 очко. Дмитрий Волков принёс команде 16 баллов. В составе украинской команды 14 очков набрал Юрий Семенюк.

В четвертьфинале сборная России сыграет с победителем матча между командами Польши и Финляндии. Встреча состоится 14 сентября в Гданьске.

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Чемпионат Европы по волейболу среди мужчин проходит в четырёх странах: Польше, Чехии, Эстонии и Финляндии. Российская команда побеждала на континентальном первенстве в 2013 и 2017 годах.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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