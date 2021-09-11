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"Спартак" победил "Химки" в матче чемпионата России по футболу

У красно-белых голами отметились бразильский защитник Лукас Айртон, голландский хавбек Квинси Промес и аргентинский нападающий Эсекьель Понсе.

11 сентября, 17:53
<p>Фото © ФК "Спартак"</p>

Фото © ФК "Спартак"

Столичный "Спартак" в домашнем матче седьмого тура чемпионата России по футболу победил подмосковные "Химки" со счётом 3:1. Встреча состоялась на "Открытие-арене".

Красно-белые забили один гол до перерыва и ещё два — во втором тайме. Отличились бразильский защитник команды Лукас Айртон, голландский хавбек Квинси Промес и аргентинский нападающий Эсекьель Понсе. У химчан на последних минутах отличился бывший капитан "Спартака" Денис Глушаков.

В составе хозяев в концовке встречи дебютировал бельгийский защитник Максимилиано Кауфриз. На 76-й минуте он заменил в центре обороны капитана команды Георгия Джикию.

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"Спартак" набрал десять очков и поднялся на шестое место в турнирной таблице чемпионата России. "Химки" с шестью баллами — на 12-й позиции.

Чемпионат России по футболу

Премьер-лига. 7-й тур

"Спартак" — "Химки" — 3:1

Голы: Айртон 25' (1:0), Промес 48' (2:0), Понсе 68' (3:0), Глушаков 89' (3:1)

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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