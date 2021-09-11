"Спартак" победил "Химки" в матче чемпионата России по футболу

Столичный "Спартак" в домашнем матче седьмого тура чемпионата России по футболу победил подмосковные "Химки" со счётом 3:1. Встреча состоялась на "Открытие-арене".

Красно-белые забили один гол до перерыва и ещё два — во втором тайме. Отличились бразильский защитник команды Лукас Айртон, голландский хавбек Квинси Промес и аргентинский нападающий Эсекьель Понсе. У химчан на последних минутах отличился бывший капитан "Спартака" Денис Глушаков.

Идеальная контратака «Спартака». Такую в учебники нужно заносить! ⚽ pic.twitter.com/JKax2UPwcO — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) September 11, 2021

В составе хозяев в концовке встречи дебютировал бельгийский защитник Максимилиано Кауфриз. На 76-й минуте он заменил в центре обороны капитана команды Георгия Джикию.

"Спартак" набрал десять очков и поднялся на шестое место в турнирной таблице чемпионата России. "Химки" с шестью баллами — на 12-й позиции.