"Спартак" победил "Химки" в матче чемпионата России по футболу
У красно-белых голами отметились бразильский защитник Лукас Айртон, голландский хавбек Квинси Промес и аргентинский нападающий Эсекьель Понсе.
Фото © ФК "Спартак"
Столичный "Спартак" в домашнем матче седьмого тура чемпионата России по футболу победил подмосковные "Химки" со счётом 3:1. Встреча состоялась на "Открытие-арене".
Красно-белые забили один гол до перерыва и ещё два — во втором тайме. Отличились бразильский защитник команды Лукас Айртон, голландский хавбек Квинси Промес и аргентинский нападающий Эсекьель Понсе. У химчан на последних минутах отличился бывший капитан "Спартака" Денис Глушаков.
Идеальная контратака «Спартака». Такую в учебники нужно заносить! ⚽ pic.twitter.com/JKax2UPwcO— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) September 11, 2021
В составе хозяев в концовке встречи дебютировал бельгийский защитник Максимилиано Кауфриз. На 76-й минуте он заменил в центре обороны капитана команды Георгия Джикию.
"Спартак" набрал десять очков и поднялся на шестое место в турнирной таблице чемпионата России. "Химки" с шестью баллами — на 12-й позиции.
Чемпионат России по футболу
Премьер-лига. 7-й тур
"Спартак" — "Химки" — 3:1
Голы: Айртон 25' (1:0), Промес 48' (2:0), Понсе 68' (3:0), Глушаков 89' (3:1)
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