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В Германии перечислили три препятствия для запуска "Северного потока – 2"

Этому мешают процесс сертификации газопровода, директива Евросоюза и предстоящие выборы в ФРГ.

11 сентября, 17:53
<p>Фото © Nord Stream 2 / Aксель Шмидт</p>

Фото © Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Завершение строительства "Северного потока – 2" является победой Москвы, особенно учитывая рекордные цены на газ в Европе. Однако для пуска голубого топлива по газопроводу есть три препятствия, их перечислил журналист Флориан Гюсген в материале для газеты Wirtschaftswoche.

"Первое препятствие — это так называемый процесс сертификации. Она должна проводиться Федеральным сетевым агентством. Агентство подчиняется Министерству экономики. Перед сертификацией министерство должно исключить возможность того, что газопровод угрожает безопасности снабжения Германии и Европы", — пишет автор.

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Следующим препятствием является газовая директива Евросоюза, согласно которой оператор газопровода не может быть поставщиком топлива. "Газпром" намерен оспорить действие директивы, однако это может затянуться до следующего года, считает журналист. В качестве альтернативы рассматривается компания "Роснефть", готовая стать поставщиком для формального соответствия требованиям ЕС.

А третьим препятствием для России являются предстоящие выборы в Германии и партия "зелёных", категорически отвергающая газопровод и считающая его лишним, заметил Гюсген.

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Напомним, 10 сентября "Газпром" сообщил, что "Северный поток – 2" полностью достроен. По предварительным оценкам, в 2021 году через магистраль может быть поставлено примерно 5,6 миллиарда кубометров газа. В Союзе нефтегазопромышленников сочли большой победой достройку "Северного потока – 2", а в Кремле отметили, что не совсем верно считать Москву победителем в истории внешнего противостояния этому проекту, поскольку от его запуска выиграет не только Россия как поставщик топлива, но и потребители энергоресурсов.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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