В Германии перечислили три препятствия для запуска "Северного потока – 2"

Завершение строительства "Северного потока – 2" является победой Москвы, особенно учитывая рекордные цены на газ в Европе. Однако для пуска голубого топлива по газопроводу есть три препятствия, их перечислил журналист Флориан Гюсген в материале для газеты Wirtschaftswoche.

"Первое препятствие — это так называемый процесс сертификации. Она должна проводиться Федеральным сетевым агентством. Агентство подчиняется Министерству экономики. Перед сертификацией министерство должно исключить возможность того, что газопровод угрожает безопасности снабжения Германии и Европы", — пишет автор.

Следующим препятствием является газовая директива Евросоюза, согласно которой оператор газопровода не может быть поставщиком топлива. "Газпром" намерен оспорить действие директивы, однако это может затянуться до следующего года, считает журналист. В качестве альтернативы рассматривается компания "Роснефть", готовая стать поставщиком для формального соответствия требованиям ЕС.