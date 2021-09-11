В Германии перечислили три препятствия для запуска "Северного потока – 2"
Этому мешают процесс сертификации газопровода, директива Евросоюза и предстоящие выборы в ФРГ.
Фото © Nord Stream 2 / Aксель Шмидт
Завершение строительства "Северного потока – 2" является победой Москвы, особенно учитывая рекордные цены на газ в Европе. Однако для пуска голубого топлива по газопроводу есть три препятствия, их перечислил журналист Флориан Гюсген в материале для газеты Wirtschaftswoche.
"Первое препятствие — это так называемый процесс сертификации. Она должна проводиться Федеральным сетевым агентством. Агентство подчиняется Министерству экономики. Перед сертификацией министерство должно исключить возможность того, что газопровод угрожает безопасности снабжения Германии и Европы", — пишет автор.
Следующим препятствием является газовая директива Евросоюза, согласно которой оператор газопровода не может быть поставщиком топлива. "Газпром" намерен оспорить действие директивы, однако это может затянуться до следующего года, считает журналист. В качестве альтернативы рассматривается компания "Роснефть", готовая стать поставщиком для формального соответствия требованиям ЕС.
А третьим препятствием для России являются предстоящие выборы в Германии и партия "зелёных", категорически отвергающая газопровод и считающая его лишним, заметил Гюсген.
Напомним, 10 сентября "Газпром" сообщил, что "Северный поток – 2" полностью достроен. По предварительным оценкам, в 2021 году через магистраль может быть поставлено примерно 5,6 миллиарда кубометров газа. В Союзе нефтегазопромышленников сочли большой победой достройку "Северного потока – 2", а в Кремле отметили, что не совсем верно считать Москву победителем в истории внешнего противостояния этому проекту, поскольку от его запуска выиграет не только Россия как поставщик топлива, но и потребители энергоресурсов.
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