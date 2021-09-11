Вице-премьер РФ призвал Белоруссию не бояться "поглощения" Россией
Все дружественные страны на постсоветском пространстве сохраняют свою полную государственность и суверенитет, напомнил Алексей Оверчук.
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Белоруссии можно не опасаться "поглощения" Россией при выполнении союзных программ. Об этом заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук. Он заметил, что с момента распада Советского Союза прошло уже 30 лет и за это время государственные границы стран нарушены не были.
"Более того, все дружественные России страны на постсоветском пространстве сохраняют свою полную государственность и суверенитет", — указал Оверчук, уточнив, что про остальных сказать то же самое в полной мере нельзя.
Россия и Белоруссия могут реализовать принцип "Две страны — одна экономика", заявил вице-премьер Оверчук
Напомним, президент Владимир Путин заявил, что Белоруссия для РФ является ближайшим союзником и добрым соседом, а совместное сотрудничество строится на принципах взаимоуважения и учёта интересов друг друга. Более того, он не исключил появления Союзного парламента России и Белоруссии.
А ранее в ходе встречи в Кремле Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко согласовали все 28 программ по Союзному государству. По словам белорусского лидера, интеграция носит исключительно взаимовыгодный характер и нацелена на повышение уровня благосостояния народов двух стран.
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