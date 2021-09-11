Вице-премьер РФ призвал Белоруссию не бояться "поглощения" Россией

Белоруссии можно не опасаться "поглощения" Россией при выполнении союзных программ. Об этом заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук. Он заметил, что с момента распада Советского Союза прошло уже 30 лет и за это время государственные границы стран нарушены не были.

"Более того, все дружественные России страны на постсоветском пространстве сохраняют свою полную государственность и суверенитет", — указал Оверчук, уточнив, что про остальных сказать то же самое в полной мере нельзя.

Напомним, президент Владимир Путин заявил, что Белоруссия для РФ является ближайшим союзником и добрым соседом, а совместное сотрудничество строится на принципах взаимоуважения и учёта интересов друг друга. Более того, он не исключил появления Союзного парламента России и Белоруссии.